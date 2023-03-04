賽馬會菁英盃　東方火併標準流浪

【東網按次收費直播】

「賽馬會菁英盃」B組周六（4日），於青衣運動場爆發出線關鍵戰，由東方惡鬥標準流浪。東方由鍾凱文把關，高素巴耶夫、馬高斯鎮守後防，巴杜姆、孫銘謙及黃皓雋組成前線三叉戟。至於流浪今場排出5後衞陣式，金旻奎、林遼太及法蘭度扼守中路，盧均宜、馬文政出任左、右閘，神田夢實、余在言於兩翼，支援單箭頭伊巴謙。（on.cc東網周六下午3時直播）

東方正選：

40.鍾凱文［GK］

2.亞歷斯祖

3.高素巴耶夫

6.胡晉銘

9.巴杜姆

11.黃皓雋

16.梁振邦［C］

22.梁冠聰

23.孫銘謙

27.馬高斯

55.馬希偉

後備：

1.葉鴻輝［GK］

26.廖富源［GK］

5.朱康銘

8.史雲斯頓

10.蔡立靖

30.黃梓浩

42.楊棟棋

44.柏拔

62.劉浩揚

66.李卓軒

77.李俊霆

標準流浪正選：

1.盧兆崎［GK］

4.金旻奎

5.林遼太

10.林嘉緯［C］

12.盧均宜

14.余在言

16.林衍廷

21.伊巴謙

25.馬文政

33.法蘭度

44.神田夢實

後備：

11.梁興傑

6.朴鍾範

7.劉智樂

9.林學㬢

18.楊迪麟

19.姚浩明

20.陳曜燃

22.陳耀祖

23.謝偉俊

29.呂卓芹

55.基藍馬

94.韋健豪

「賽馬會菁英盃」分組賽進入最後直路，周六（4日）青衣運動場會爆發B組焦點大戰，由東方對標準流浪。作為小組出線直接競爭對手，兩軍今季4次交鋒經常鬥到難分難解，今再狹路相逢，戰果隨時影響雙方在這項盃賽的命運，值得球迷入場多多支持！（on.cc東網周六下午3時直播）

賽前以13分暫踞B組榜首的東方，現時正處於魔鬼賽程，今場過後要接連在聯賽硬撼傑志及理文兩支強敵，上場不敵冠忠南區後，主教練盧比度期望球隊能夠及時反彈：「嚟緊要面對多場硬仗，所以呢場波對球隊重拾信心，擺正心態係好重要，呢場贏到會對球隊晉級有好大幫助，為此我哋會全力爭勝。」後防主力鐘樂安仍受腳踝傷患困擾，今場上陣成疑。

去年已領取特區護照的東方U22中場柏拔，早前首度入選港隊U23初選名單，對此他表示非常開心：「要繼續努力練波，爭取為代表隊上陣嘅機會。」今季面對流浪，柏拔屢次獲得出場機會，他形容對手不易對付，但強調保持信念則可戰勝一切：「之前同流浪多次交手都和波，每次對親都好難踢，但只要相信自己，相信隊友，我哋可以再贏波。」

標準流浪賽前比榜首東方少踢一場，落後對手兩分，今場兩隊正面交鋒，技術顧問米路直言目標全取3分：「冇錯今季未贏過東方，但相信球隊表現愈嚟愈好之下，絕對有機會贏番對手一次。」米路續指是役可以「夫添」應戰，基藍馬、姚浩明等傷兵悉數趕及傷愈復出。

流浪今季在「賽馬會菁英盃」未嘗一敗，陣中U22門將盧兆崎，認為球隊暫時整體表現不俗，今場大戰榜首東方，希望至少繼續維持不敗：「始終唔輸都仲有機會爭出線，我哋近期防守集中度係有所提升，溝通都好咗；但對方前場孫銘謙、黃皓雋速度好快，巴杜姆都係一個好前鋒，自己會以平常心出戰，最緊要發揮穩定。」