比堤：藍月亮全力出擊擒喜鵲

現時英超爭標形勢相當緊湊，今周兩大強豪對碰，曼城希望可以錄得連勝走勢，紐卡素則欲擺脫頹勢，重返正軌。

很多人都留意到艾寧夏蘭特觸球次數實在太少，這位挪威前鋒的打法簡單直接，然而曼城一直以來都是採取控球在腳的踢法，所以近期比賽，我們會見到當曼城隊員沒有傳球給他時，他便變得沮喪。

我認為艾寧夏蘭特經常在前線孤掌難鳴，奇雲迪布尼、基亞利殊、馬列斯及菲爾科頓，沒有快速地將皮球送到他的腳下。曼城不會改變踢法，不過，我認為如果有更多其他球員走位殺入禁區的話，他將會得到更多空位。

要從失落英聯盃冠軍後作出反彈確是相當困難，紐卡素如今在各項賽事經已連續4場不勝，成績差劣，但他們仍需集中精神，以正面態度應付今季餘下賽事。

令我感到擔憂的是，他們近5場比賽都有失球，之前紐記會在比賽時出現集中力及位置感不足，或者是於禁區附近位置犯規，惟今仗面對曼城，不可再犯這些錯誤，否則一旦先失球，作客實在難以翻身。

另方面，紐卡素近來入球數字大減，最危險的情況是守將上前助攻，令後防暴露空位，屆時將會令球隊更為危險。最近重拾佳態的奇雲迪布尼和菲爾科頓，以及艾寧夏蘭特能否在這方面取得甜頭，將會成為今仗的勝負關鍵。

我相信如果辛特麥斯明交出好表現，將可為曼城後防製造麻煩，所以他跟基爾獲加的大鬥法將會相當精彩，但我認為最終主隊曼城將可取得勝利。