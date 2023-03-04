麥維杜夫終止「一哥」連勝！決賽鬥魯列夫

俄羅斯名將麥維迪夫周五在杜拜錦標賽終止了世界「一哥」祖高域今年的連勝紀錄，以直落兩盤6比4、6比4昂然關入決賽，將與同胞魯列夫上演「俄國內訌」；而魯列夫再次強調「要求和平」。

世界排名降至第7位的麥維迪夫今仗表現進取，乘着祖高域的表現有點回落，僅花1小時35分鐘令祖高域今季初嚐敗果，並被粉碎在杜拜爭取「六冠王」的好夢。「當你每次面對着祖高域，都要將自己最好的發揮出來。或者只能寄望他不要發揮最好，皆因他是22個大滿貫冠軍，如果他表現最好，即使你發揮水準都未必能取勝。」麥維迪夫在2月已贏得兩項錦標 ，而他正爭取個人第18個錦標。

至於他在決賽將與同胞兼上屆盟主魯列夫爭逐，這也是超過一年未試過在網球場上演「國家打吡」。25歲的魯列夫是以6比3、7比6(11比9)力挫德國名將沙華列夫躋身決賽，試圖爭取繼費達拿及祖高域之後，成為第三位能夠在杜拜取得三冠的球手；而他於去年在此贏得冠軍時就在攝影機面前寫着「請不要打仗」，這正是俄烏戰役剛開始幾天，而時隔一年魯列夫再表示希望所有國家都能和平:「這實在太恐怖！看到很多平民百姓受苦及垂死，實在令人瘋癲，我唯一希望在每個國家都可以和平。」