賽馬會菁英盃　東方兩球挫標準流浪繼續帶頭

「賽馬會菁英盃」B組周六（4日），於青衣運動場爆發出線關鍵戰，由東方惡鬥標準流浪。兩隊半場互無記錄，但東方易邊後憑孫銘謙、巴杜姆各建一功，最終以兩球輕取流浪，繼續排小組榜首。

東方由鍾凱文把關，高素巴耶夫、馬高斯鎮守後防，巴杜姆、孫銘謙及黃皓雋組成前線三叉戟。至於流浪今場排出5後衞陣式，金旻奎、林遼太及法蘭度扼守中路，盧均宜、馬文政出任左、右閘，神田夢實、余在言於兩翼，支援單箭頭伊巴謙。

兩隊開賽初段節奏較慢，流浪先有伊巴謙、馬文政兩次施放冷箭，但同樣不中目標。12分鐘輪到東方攻勢，巴杜姆禁區內勁射，被盧兆崎擋出底線。 23分鐘孫銘謙禁區頂推順起腳，再被盧兆崎橫身接實，半場兩隊互交白卷。

易邊後東方形勢稍佔上風，但黃皓雋、巴杜姆接連遠射卻無功而還，東方61分鐘一口氣換入史雲斯頓、柏拔及蔡立靖，1分鐘後隨即收到成效，孫銘謙接應柏拔傳中頭槌頂入，東方領先1比0。落後的流浪之後換入基藍馬，但77分鐘再次失守，東方一次反擊機會，巴杜姆勁射破網，領先至2比0。流浪比賽尾段未有放棄，但伊巴謙禁區內窩利一抽，未能射破門將鍾凱文十指關，最終東方維持勝局，以兩球擊敗流浪，順利全取3分。

東方繼續排小組榜首，主教練盧比度（Chino）賽後直言這3分對出線形勢十分重要，又為零失球感到開心。球隊接下來將迎來連場硬仗，包括在聯賽、「賽馬會菁英盃」兩鬥傑志，以及硬撼理文，Chino希望球員在心態上有所改善：「雖然今場贏波，但對球隊上半場嘅表現唔太滿意，我都唔知係咩原因，但有時球員好似好驚或者有壓力，令到喺場上嘅決定唔係太好，需要繼續努力。」

流浪今場全失3分，但賽後搜術顧問米路卻認為球隊表現並非太差：「我哋好努力爭取入波，尤其下半場伊巴謙同基藍馬都製造到好多黃金機會，如果入到1球嘅話可能有機會追平，但東方後防好穩陣，後衞、龍門表現出色，絕對值得贏波。」米路透露射手祖連奴今場因傷未有列入大軍名單，又指首次擔正的新援伊巴謙表現尚可接受。