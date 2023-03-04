賽馬會菁英盃　傑志4球挫香港U23

「賽馬會菁英盃」周六（4日）另1場B組賽事，香港U23於香港仔運動場與傑志交手。最終傑志憑明加索夫梅開二度，加上羅素及沙根巴耶夫各建一功，4比0擊敗香港U23。

香港U23是役派出黃浩然及嚴啟焯鎮守中路，羅曉聰聯同鄧筵霑控制中場，為林智豐輸送彈藥；傑志方面，王振鵬第350次為球隊上陣，金信煜及羅素首度擔正，明加索夫聯同潘沛軒負責兩邊側擊。

傑志開賽後採取主動，6分鐘，金信煜橫傳，羅梓駿禁區外施射斜出。14分鐘後，潘沛軒接到黃洋長傳，窄角度勁射，被龐焯熙撲出底線。27分鐘，明加索夫接應長傳單刀推過龐焯熙後，射入空門，為球隊先開紀錄。「藍鳥」之後得勢不饒人，34分鐘，金信煜回後，袁振謙起腳高出。戰至43分鐘，金信煜頂中門楣，羅素門前頂入，助球隊領先2比0完上半場。

「藍鳥」換邊後繼續佔據優勢，47分鐘，明加索夫左路推大位起腳，未能攻破龐焯熙十指關。香港U23到60分鐘調入宏愷志及袁世傑，但傑志繼續控制戰局，沙根巴耶夫63分鐘接應角球頂入，2分鐘後，明加索夫左路勁射破網，令「藍鳥」領先至4比0。之後傑志換入查理史葛和鄭展龍，但未再增添入球，傑志贏4比0完場。

傑志今場除了有甘智健及袁振謙兩位U22小將擔正之外，金信煜及羅素都首次出現在正選大軍中，其中後者就貢獻1入球及1次助攻，賽後傑志總監兼主教練朱志光，也就認為羅素狀態較佳，至於金信煜則仍需要時間重拾最佳狀態。對於王振鵬今場第350次為球隊披甲，「朱Sir」就認為有里程碑意義：「過去350場，佢同傑志一齊攞咗好冠軍，係非常難得。」

香港U23主教練司徒文俊，就認為球隊應該要避免某些不必要失誤，並指出球隊在落後情況下，比賽後段一度失去鬥志：「雖然失咗2、3球波，但比賽未完，大家係需要將拼勁保持落去。」