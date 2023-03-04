賽馬會菁英盃　力保不失　鍾凱文：下半場有番信心

東方周六（4日）於青衣運動場出戰「賽馬會菁英盃」B組賽事，最終以兩球擊敗標準流浪，勝出這場出線關鍵戰。替球隊力保不失的門將鍾凱文，賽後更當選「Man Of The Match」(MOM)，他認為自己今場表現不俗，尤其下半場更加充滿信心，希望之後分組賽面對傑志可以保持水準。

東方今場比賽尾段不斷被流浪高空轟炸，後防相當受壓，幸好門將鍾凱文連番出迎及撲救，才為球隊保持勝局，賽後這名無名英雄，對成為今場賽事MOM顯得喜出望外：「心情有啲開心，最重要係今場拎到3分，但諗到要請隊友食飯就唔太開心。呢場波覺得自己表現都唔錯，上半場未係太集中，好多高波都唔敢出迎，但起碼下半場有番信心，真係對隊波有幫助。」

「馬灣」今季為東方在「賽馬會菁英盃」6次正選上陣，當中5次皆保持清白之身，但他卻認為自己此刻仍有不少進步空間：「個人表現只係中規中矩，又唔係話特別好，好多嘢都要改善，始終比賽經驗唔太夠，包括提場要清晰啲，另外集中力同腳下功夫要再加把勁。」東方下場「賽馬會菁英盃」將會硬撼傑志，「馬灣」直言今場賽事有助提升自信，有信心再於這場大戰延續好表現。