賽馬會菁英盃　理文遇港會有惡鬥

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「賽馬會菁英盃」周日（5日）上演兩場A組賽事，打頭陣由深水埗與冠忠南區，在大埔運動場合演「地區打吡」，南區為爭首名出線不容再失，且看士氣有所提升的深水埗，能否成為攔路虎（on.cc東網周日下午3時直播）；至於尾場前列分子理文於將軍澳運動場，迎戰為保出線希望而搏命的港會，兩軍將帥鬥智鬥勇，激戰可期。（on.cc東網周日下午6時直播）

理文上場於聯賽3輕取和富大埔，除了延續連勝走勢兼力保不失之外，更有空間在比賽中作陣容調動，暫代主教練曾昭達認為正好讓近期較少上陣的球員重拾狀態。今場只要全取3分，「黃黑軍團」就可以篤定出線，「達Sir」承認陣中U22球員比賽機會不及對手港會，但仍不忘激勵小將們要全力以赴：「始終練波同比賽係兩回事，我都希望我哋嘅U22球員可以有進步，落到場無論表現好壞，最緊要盡力踢波。」

理文U22中場鄭進泓，對上一次為球隊上陣是1月頭對深水埗，但「沙維」仍對狀態充滿信心：「平時球隊練波強度都好高，加上近期有喺預備組上陣，都保持到狀態。」今季曾對港會射入開齋波的「沙維」續指：「希望可以保持連勝走勢，今場會踢得更有侵略性，爭取更多埋門機會。」

港會今季各項賽事3次與理文交鋒，皆以1球之差落敗，主教練東尼咸美頓（Tony）表示今場會作輪換，盼望年輕球員珍惜落場機會，汲取經驗：「當班後生仔有機會同香港其中1支強隊交手，就一定有機會學到嘢，同埋佢哋唔需要太緊張，因為經驗豐富啲嘅球員，會幫手承擔壓力，所以有信心球員會喺呢場比賽，獲益良多。」Tony續稱球隊實力不及對手，但認為如果球隊發揮理想，仍有機會成功搶分。

右閘積施利就指理文爭勝壓力較大，並呼籲隊中年輕球員要享受比賽，盡力做到最好。這位後防大將又提到艾華頓及基華尼頓近期狀態出色，盼望能限制兩人：「我今場應該會對住基華尼頓，佢係其中1個要重點看管嘅球員，球隊會盡力防守。」

【兩隊預計正選陣容】

理文

門將：92.鄧梓朗

後衞：3.徐宏傑 5.余煒廉 14.荷西安祖 4.立花稜也

中場：44.中村祐人 24.鄭進泓 16.顏樂楓

前鋒：8.艾華頓 91.基華尼頓 12.羅焯熙

港會

門將：21.馮朗軒

後衞：18.積施利 12.周子謙 6.亞當貝利 20.蕭嘉明

中場：31.余毅行 8.喜比特 16.溫俊 19.李小恆

前鋒：25.基奧 30.福保羅