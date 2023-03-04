費度：海灣者入侵鹽湖城

西雅圖海灣者及皇家鹽湖城於上星期的美職聯揭幕戰皆旗開得勝，下一步當然想乘勝追擊，望能於開季首兩場聯賽全勝。

海灣者上輪聯賽憑美國前鋒佐敦摩利士梅開二度，以4比0大破科羅拉多急流，表現簡直近乎完美。考慮到秘魯射手魯爾雷迪亞斯缺陣，我認為這個賽果更令人感到喜出望外。新加盟的攻擊球員希巴表現不俗，該巴西前鋒處子登場便取得入球。

參與球隊全部4個入球的中場球員盧迪路，堪稱是黃金左腳，有能力撕破對手防線及為皇家鹽湖城後防製造巨大威脅。

皇家鹽湖城上輪聯賽在先落後的情況下，憑祖斯頓基特及達美亞基拿治於最後20分鐘內連入兩球，以2比1反勝溫哥華白帽。

鹽湖城上季的首席射手沙治奧哥杜華離隊後，導致球隊攻力死火，所以今季成功與否，就要看沙華連奴、安達臣祖利奧及祖斯甸美蘭能否取得足夠入球了。

我球員時代司職門將，對鋒將有一定研究，我覺得麥馬夫的表現相當出色，他跟祖斯頓基特及馬些路施華一對中堅，今仗要交出最好的表現，特別是如果魯爾雷迪亞斯能夠趕及傷愈復出，就更要確保海灣者的一眾前鋒表現沉寂。

但西雅圖海灣者上輪聯賽於主場大勝對手令主隊球迷歡喜若狂，相信他們今仗將可同樣在主場再下一城，擊敗皇家鹽湖城。