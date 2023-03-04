科頓1扭4入金球　曼城贏「石油打吡」

周六晚英超早場「石油打吡」，曼城2比0擊敗紐卡素，全取3分後逼近榜首阿仙奴，菲爾科頓繼上場英足盃後再取得「士哥」，仲係「1扭4」射入金球，狀態返晒嚟，紐卡素於英聯盃決賽飲恨後再受打擊，各項賽事3連敗陷入低潮。

曼城經過連續5場作客後，終於返到主場出擊，上仗英足盃復任正選嘅奇雲迪布尼同菲爾科頓繼續擔正，夥拍艾寧夏蘭特同基亞利殊攻堅；紐卡素前鋒線以安東尼哥頓取代辛特麥斯明，中堅拿修斯及門將尼克普比復出鎮守後路。

「藍月亮」開個靚頭，回勇嘅菲爾科頓接應洛迪卡斯簡迪橫傳，憑住個人技術從右路推進殺入禁區，喺4名敵衞埋身下近門射破尼克普比十指關，連續3場入波，15分鐘曼城先開紀錄。

「喜鵲」下半場大反撲，換入辛特麥斯明、阿歷山大伊沙克，配合祖連頓展開強攻，無奈欠臨門一腳，反被曼城睇準機會，基亞利殊策動攻勢，艾寧夏蘭特禁區頂交橫，貝拿度施華空晒一射破網，67分鐘贏到2比0。

之後雙方一度發生衝突，幸及時調停，艾寧夏蘭特同丹般恩各領一面黃牌，最終曼城順利保持勝局完場。