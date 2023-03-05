阿仙奴9秒失波熱血反勝　絕殺奇兵英超No.1

英超「1哥」阿仙奴再獻熱血反勝！周日(5日)凌晨英超大戰，阿仙奴主場開波9.11秒閃電失波，但最後喺落後2球劣勢下，補時7分鐘神奇絕殺贏3比2，拎到爭標極為重要嘅3分。絕殺英雄賴斯尼爾遜今季極少上陣，但全季85分鐘落場竟然有3入波同2助攻，場均17分鐘貢獻1個入波，驚人效率冠絕全英超！

作客嘅般尼茅夫今場有驚喜，開波第1個攻勢就由菲臘標寧射入，時間係9.11秒，係英超史上第2快出現嘅入波，僅次於2019年修咸頓前鋒沙恩朗嘅紀錄(7.69秒)。阿仙奴失守後發動狂攻，控球率超過8成，但久攻不下之餘，57分鐘更喺角球走甩馬高斯辛尼斯輸到0比2。

阿仙奴隨即展開絕地大反擊，62分鐘湯馬士柏迪龍門口撞射先追1粒，69分鐘換入23歲翼鋒賴斯尼爾遜更加成為關鍵，佢入場1分鐘即傳中畀賓韋特怒射追成2比2平手，去到「補上補」嘅97分鐘，阿仙奴角球被解圍至禁區頂，賴斯尼爾遜控定後狂抽入網，協助阿仙奴絕殺贏3比2。

阿仙奴青訓出身嘅賴斯尼爾遜，近年經常受傷患困擾影響發展，但今季就成為球隊奇兵，今仗只係佢第3次喺聯賽上陣，但合共85分鐘嘅比賽竟然貢獻3入波同2助攻，包括季初對森林一仗後備入替交出2射1傳，喺李安度杜沙特今仗傷出下，賴斯尼爾遜嚟緊有望肩負更重要嘅任務。

阿仙奴依家繼續領先次席曼城5分，領隊阿迪達賽後表示：「我哋已經4連勝，喺英超連贏4場係好艱難嘅事，尤其1周3賽更加係難上加難。我哋以唔同嘅方式獲勝，今場勝仗會令到球員更自信，阿仙奴今場面對好多不利因素，球員仍然搵到方法贏波係非常正面嘅訊號。」