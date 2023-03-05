般尼茅夫4次手球都走甩　阿仙奴得罪VAR？

阿仙奴周日(5日)凌晨英超3比2絕殺般尼茅夫，如果唔係賴恩尼爾遜救命波，相信VAR會再成為焦點。阿仙奴今場錄得32次攻門，係今季英超最高紀錄，般尼茅夫除血肉長城之外，今仗竟然有4次禁區內手球事件，當中VAR有3次介入，但全部冇判12碼引起極大爭議。

33分鐘麥菲咸同法比奧韋拉爭頂，預唔中個波後，伸出嘅左臂明顯打中個波，但VAR檢查完認為冇問題；73分鐘積克史堤芬斯疑似用手封阻布卡約沙卡傳中，但球證同VAR都冇任何反應；最爭議性一幕喺80分鐘，菲臘標寧同馬高斯辛尼斯短時間內2次手球，分別擋走馬田奧迪加特射門同加比爾馬加希斯頭槌攻門，而且都頗為明顯，但VAR兩次判決都係「最後冇事」。

兩位為電視台評述嘅名宿舒利亞同基雲，都質令VAR嘅判決，舒利亞表示：「阿仙奴絕對可以有12碼，如果係上季一早已經畀咗(12碼)。」基雲就和應話：「今季畀12碼嘅門檻係高咗，般尼茅夫係極之夠運，但我認為今場手球係應該畀12碼。」阿仙奴上月對賓福特，因VAR球證唔記得畫越位線而被逼和，負責球證李美斯事後亦被炒魷。