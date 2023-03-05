車路士贏波幫樸達續命　「認衰換人」照被彈

今季成績低迷嘅車路士，周日(5日)凌晨主場1比0擊敗列斯聯，拎到2023年第2場勝仗，暫時幫領隊樸達續命，不過呢位英格蘭教頭喺領先後，即刻換入防守球員想保住勝果，被球迷批評係「認衰仔」式換人，樸達賽後就公開反駁。

賽前有傳樸達嘅帥位，會由今場對列斯聯以及下仗歐聯對多蒙特決定，車路士今仗不敢怠慢，主場出擊控制戰局，可惜創造力依然欠奉，半場喺球迷噓聲下悶和0比0。換邊後形勢冇乜變化，但53分鐘就由韋斯利科芬拿藉角球攻勢頂入全場唯一入球，令車路士終止6場不勝走勢，幫樸達「續命」。

不過樸達今場仍然受到批評，佢喺領先1比0後，68分鐘將祖奧菲歷斯同史達寧2大進攻主力換走，由2名工兵干拿加歷查同薩卡利亞入替，明顯係想穩守勝局，唔少車路士球迷批評佢太過保守。樸達賽後解釋：「當時比賽拉鋸，我都想進攻，但當你入唔到波就需要穩定場面，列斯聯係英超其中一支效率最高球隊，開放式鬥攻會更加危險。」

樸達依家先過一關，周三(8日)凌晨歐聯16強次回合對多蒙特會係生死戰，樸達表示：「我明白球隊近期成績唔好，呢個係我嘅責任，所有批評都係公平，但我對呢班球員同呢支球隊充滿信心，贏波會令球員更加自信，繼續改善同贏波係我哋嘅工作。」