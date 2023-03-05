AC米蘭留力歐聯出事　隨時變雙失

周日(5日)凌晨意甲，上季盟主AC米蘭留力歐聯，搞到出事，作客1比2不敵費倫天拿，衞冕機會已經非常渺茫，甚至連第4位置亦危危乎，一旦未能喺周四(9日)凌晨歐聯16強次回合淘汰熱刺，A米隨時變成「雙失球隊」。

賽前AC米蘭挾各項賽事4連勝走勢，強襲費倫天拿，但可能因為有歐聯後顧之憂，A米表現患得患失，踢到下半場初段，中堅湯姆利喺禁區內侵犯對手伊干尼，被球證吹罰12碼，尼高拉斯干沙利斯主射入網，為費倫天拿打開紀錄。

A米落後之下，始終谷唔起，更於87分鐘再失1球，費倫天拿打反擊，由盧卡祖域飛身頂入，呢位塞爾維亞國腳今季各項賽事第5次頭槌破網，同拿玻里前鋒域陀奧森漢並列今季意甲球員「頭槌王」。AC米蘭踢到補時5分鐘，先至靠迪奧靴南迪斯入波破蛋，但為時已晚。

AC米蘭現時排第4位，落後榜首拿玻里18分，僅領先第5位羅馬3分，如果羅馬喺周一(6日)凌晨主場擊敗祖雲達斯，就會追至同A米同分。

另外，AC米蘭將於周四(9日)凌晨歐聯16強次回合作客熱刺，A米首回合小勝1比0，並唔穩陣，造訪倫敦真係要打醒十二分精神。