何詩蓓50自奪銅 何甄陶50自達奧運B標

美國佛羅里達州舉行的「2023 TYR Pro Swim Series」周日（5日）上演最後一日賽事，香港星級代表何詩蓓於女子50米自由泳以24秒85奪得銅牌，另一香港泳將何甄陶於男子50米自由泳初賽達巴黎奧運B標。

「2023 TYR Pro Swim Series」一連4日於美國佛羅里達州舉行，東京奧運兩銀得主何詩蓓（Siobhan）在400米自由泳及200米自由泳連奪亞軍及季軍，兩項均達奧運A標，取得巴黎奧運入場券，另外她在非主項的50米蛙泳亦以31秒21打破香港紀錄。Siobhan周日出戰50米自由泳，初賽游出24秒88，排第3位晉級，決賽再將時間推前至24秒85，不敵美國的Abbey Weitzeil和波蘭的Kasia Wasick奪得季軍，其時間比自己保持的香港紀錄24秒59稍慢，離奧運B標相差0.03秒。

另一香港代表何甄陶於男子50米自由泳初賽游出22秒05，以第2名晉身決賽，時間達巴黎奧運B標（22秒07），離A標相差0.09秒。何甄陶決賽以22秒30完成，成績排第6名。