追分入前4　祖記弗爆反轉羅馬

意甲爆發「強強對決」，羅馬主場硬撼祖雲達斯。羅馬上仗輸畀魚腩克雷莫納，狀態走下坡。祖記正全力搶分爭重返前4，鬥志一流，佢哋各項賽事近7仗取得6勝1和，勢必乘勝追擊，祖記平手盤抵玩到極。（Now 639周一凌晨3時45分直播）

羅馬近期表現每況愈下，行軍速度慢，組織攻勢能力弱，即使對弱隊都佔唔到甜頭，包括僅打和萊切1比1，小勝維羅納1比0，最離譜係上仗對住當時排包尾兼未嘗一勝嘅克雷莫納，諗住3分走唔甩，點知球員表現水準以下，最終倒灶輸1比2。

羅馬對住護級球隊都陷入苦戰，遇上來勢洶洶嘅祖雲達斯，恐怕情況更加惡劣。唯一好消息係教練摩連奴停賽一事上訴獲受理，暫時唔需要坐波監，今仗仍然可以親自領軍。

祖記因為財務違規被扣15分，本來諗住今季玩完，可幸一班球員愈戰愈勇，早前大炒南特3比0殺入歐霸盃16強，上仗意甲「都靈打吡」以4比2反勝拖連奴，聯賽豪取4連勝，合共轟入10粒，令打入前4重燃希望，加上迪馬利亞、費達歷高基艾沙及杜辛華荷域等中前場球員狀態相當好，作客都有本錢主攻搶分。

睇番雙方近4次對賽，祖雲達斯取得3勝1和，平手盤值得追捧。

直播表

周日1:00pm 韓職 全北汽車 Vs 水原藍翼

無綫myTV Super

周日7:00pm 俄超 莫斯科戴拿模 Vs 森馬拉

有線601、661台

周日7:30pm 意甲 史柏斯亞 Vs 維羅納

Now 638

周日8:00pm 法甲 特魯瓦 Vs 摩納哥

Now 639

周日8:30pm 德乙 格雷特霍夫 Vs 漢諾威

on.cc東網

周日9:00pm 西甲 華拉度列 Vs 愛斯賓奴

Now 632

周日9:30pm 荷甲 華域克 Vs 燕豪芬

無綫myTV Super

周日10:00pm 英超 諾定咸森林 Vs 愛華頓

Now 621

周日11:15pm 西甲 巴塞隆拿 Vs 華倫西亞

Now 632

周一0:30am 英超 利物浦 Vs 曼聯

Now 621、611

周一1:00am 意甲 國際米蘭 Vs 萊切

Now 639

周一1:30am 西甲 華歷簡奴 Vs 畢爾包

Now 632

周一3:45am 意甲 羅馬 Vs 祖雲達斯

Now 639

周一3:45am 法甲 雷恩 Vs 馬賽

Now 638

周一4:00am 西甲 貝迪斯 Vs 皇家馬德里

Now 632、611