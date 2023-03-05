賽馬會菁英盃　深水埗頂得住冠忠南區冇？

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「賽馬會菁英盃」周日（5日）頭場上演A組賽事，深水埗於大埔運動場與冠忠南區交鋒。深水埗今場派出王子聰把守大門，捷西斯刑滿復出鎮守中路，沈云燮控制中場，羅港威先列後備；南區方面，慕沙，艾華及史提芬彭利拿組成進攻三叉戟，李嘉耀及陳傲軒負責側擊，製造攻勢。（on.cc東網周日下午6時直播）

深水埗正選：

1 王子聰 ［GK］

8 尼高拉斯

10 劉浩霖

11 黃靖揚

12 黎格爾 ［C］

16 張志昊

19 黃天朗

24 捷西斯

39 鄧子均

41 梁星耀

42 沈云燮

冠忠南區正選：

29 伍瑋謙 ［GK］

4 川瀨浩太

6 基斯

7 史提芬彭利拿

8 李嘉耀

12 杜馬思

16 翟廷峯 ［C］

17 慕沙

18 艾華

23 容昊

28 陳傲軒

深水埗後備：

28 戴廷匡 ［GK］

31 鄔智銘

3 史提芬

6 周家樂

7 權宰憼

9 羅港威

13 鄧港桁

20 波比

21 陳灝

95 歐建希

冠忠南區後備：

1 蔡子濤 ［GK］

25 謝德謙 ［GK］

11 佐佐木周

14 何振廷

19 簡嘉亨

20 游卓峰

21 冼柏德

24 鞠盈智

26 陳凱柏

27 盧錦宏

44 劉學銘

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「賽馬會菁英盃」周日（5日）上演兩場A組賽事，打頭陣由深水埗與冠忠南區，在大埔運動場合演「地區打吡」，南區為爭首名出線不容再失，且看士氣有所提升的深水埗，能否成為攔路虎（on.cc東網周日下午3時直播）；至於尾場前列分子理文於將軍澳運動場，迎戰為保出線希望而搏命的港會，兩軍將帥鬥智鬥勇，激戰可期。（on.cc東網周日下午6時直播）

深水埗上場聯賽1球小勝香港U23，取得今季主場首勝，主教練郭嘉諾表示對賽果感到開心及滿意。球隊在「賽馬會菁英盃」已經出局，「嘉諾Sir」透露今場或會留力，以迎接再下一場主場對南區的聯賽：「對手爭首名一定會全力出擊同狂攻，我哋預計會有保留同輪換。今年成績唔係咁好，下年可能都會有啲換血，希望年青球員努力證明自己。」陣容方面，捷西斯可刑滿復出，但陳靜謙及杜國榆因累積5黃需要停賽。

兩隊上次交手，深水埗在聯賽以3球不敵南區，倒戈的U22後衞史提芬，認為球隊該仗表現並不差，惟打少一人下最終才被對手拉開比數，他揚言今場有信心成功復仇：「南區前場球員速度好快，高波又有優勢，但上場贏波帶畀我哋好大信心，只要我哋有針對性部署，同埋可以先開記錄嘅話，絕對有力全取3分。」

南區去仗於聯賽擊敗東方，一止連敗頹勢，主教練鄭兆聰（Ricky）形容該場勝仗對球隊意義重大。南區曾於上輪「賽馬會菁英盃」分組賽不敵和富大埔，Ricky認為球隊出線形勢依然樂觀，但就提醒球隊仍要做好防守：「為爭取贏波同晉級，我哋防守上要保持集中力，避免致命犯錯，因為對手係有能力把握到。」Ricky續指深水埗早前曾逼和理文，加上冬季轉會窗加上的新兵表現對辦，為此已作出針對性部署。

今季由傑志外借到南區的U22中場容昊，透露平時完成球隊訓練後，都會額外加操提升體能，為隨時有機會上陣做準備。去年面對深水埗一戰後備上陣獻出地標戰的容昊，表示留意到對手近況有改善：「佢哋簽咗新兵之後實力強咗，另外死球戰術都更有心思，呢方面我哋都要多加提防。」