賽馬會菁英盃　冠忠南區贈深水埗「5蛋」

「賽馬會菁英盃」周日（5日）頭場上演A組賽事，深水埗於大埔運動場與冠忠南區交鋒。最終下半場連入5球的南區，以5比0擊敗深水埗。

深水埗今場派出王子聰把守大門，捷西斯刑滿復出鎮守中路，沈云燮控制中場，羅港威先列後備；南區方面，慕沙，艾華及史提芬彭利拿組成進攻三叉戟，李嘉耀及陳傲軒負責側擊，製造攻勢。

開賽不足1分鐘，艾華右路傳中，史提芬彭利拿頭槌頂高，之後南區繼續利用兩側傳中製造攻勢，但仍未能取得入球，到21分鐘，更有基斯傷出，由佐佐木周入替。史提芬彭利拿戰至上半場中段，接應傳中頂中楣，幾乎為球隊先開紀錄。這位巴西射手到上半場補時階段，再有起腳機會，惟被王子聰沒收，雙方半場互交白卷。

54分鐘，深水埗黃金機會，梁星耀左路傳入中間，劉浩霖勁射高出。4分鐘後，陳傲軒左路傳中，慕沙近門頂高。62分鐘，南區角球攻勢，杜馬思門前射入，為球隊先開紀錄。4分鐘後，慕沙左路傳中，史提芬彭利拿頭槌攻門，中柱彈入成2比0。79分鐘，史提芬彭利拿投桃報李，助攻慕沙建功射入，取得加盟以來首個入球。慕沙於82分鐘，再入1球，加上簡嘉亨補時階段禁區頂勁射入網，最終南區贏5比0完場。

深水埗主教練郭嘉諾賽後在球場向球員訓話，他直言對球隊表現感到失望，有負到場支持的球迷，盼望球員下場聯賽面對南區大打爭氣波：「我要佢哋完場之後坐喺度，好好記住球迷失望，同對手慶祝嘅樣，希望下個禮拜踢場好波回饋球迷，」「嘉諾Sir」又覺得球隊目前體能不成問題，認為球員在落後下動搖信心，以致在下半場連失數球。

南區主教練鄭兆聰就樂見慕沙開齋，期望這位射手狀態上升後，為球隊提供幫助：「佢之前幾場都入唔到波，真係幾唔好彩，球隊只可以盡力幫佢克服呢個難關。雖然佢打起咗唔代表，會做必然正選，但至少球隊擁有多1個可以產生作用嘅外援。」他續稱對球隊整體發揮感滿意，惟進攻仍有改善空間，慶幸球員換邊後表現有所上升。