賽馬會菁英盃　理文遇港會有惡鬥

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「賽馬會菁英盃」A組周日（5日）尾場賽事，理文於將軍澳運動場面對港會。「黃黑軍團」今場派出鄧梓朗、羅焯熙及鄭進泓3位U22球員，迪高、亞哥斯達、李康廉、鄭兆均及加維蘭齊齊重返正選大軍；港會則有馮朗軒、周子謙及李小恆3位U22球員擔正，隊長喜比特坐鎮中場，為安高沙及基奧一對鋒線組合提供支援。

理文正選：

92 鄧梓朗 [GK]

3 徐宏傑

5 余煒廉

7 李康廉

10 亞哥斯達

11 鄭兆均

12 羅焯熙

16 顏樂楓 [C]

22 加維蘭

24 鄭進泓

33 迪高

港會正選：

21 馮朗軒 [GK]

7 羅賓士高

8 喜比特 [C]

12 周子謙

15 麥美倫

18 積施利

19 李小恆

20 蕭嘉明

25 基奧

88 菲杜化

10 安高沙

理文後備：

1 高俊 [GK]

28 陳嘉豪 [GK]

4 立花稜也

8 艾華頓

14 荷西安祖

18 許可臻

21 曾錦濤

29 余沛康

30 梁羿童

37 梁立天

44 中村祐人

91 基華尼頓

港會後備：

85 馬浩龍 [GK]

4 杜國樑

6 亞當貝利

14 吳子聰

16 温俊

17 汪雙財

23 布斯彼

28 莊馬仕

30 福保羅

31 余毅行

「賽馬會菁英盃」周日（5日）A組尾場前列分子理文於將軍澳運動場，迎戰為保出線希望而搏命的港會，兩軍將帥鬥智鬥力，激戰可期。（on.cc東網周日晚上6時直播）

理文上場於聯賽3輕取和富大埔，除了延續連勝走勢兼力保不失之外，更有空間在比賽中作陣容調動，暫代主教練曾昭達認為正好讓近期較少上陣的球員重拾狀態。今場只要全取3分，「黃黑軍團」就可以篤定出線，「達Sir」承認陣中U22球員比賽機會不及對手港會，但仍不忘激勵小將們要全力以赴：「始終練波同比賽係兩回事，我都希望我哋嘅U22球員可以有進步，落到場無論表現好壞，最緊要盡力踢波。」

理文U22中場鄭進泓，對上一次為球隊上陣是1月頭對深水埗，但「沙維」仍對狀態充滿信心：「平時球隊練波強度都好高，加上近期有喺預備組上陣，都保持到狀態。」今季曾對港會射入開齋波的「沙維」續指：「希望可以保持連勝走勢，今場會踢得更有侵略性，爭取更多埋門機會。」

港會今季各項賽事3次與理文交鋒，皆以1球之差落敗，主教練東尼咸美頓（Tony）表示今場會作輪換，盼望年輕球員珍惜落場機會，汲取經驗：「當班後生仔有機會同香港其中1支強隊交手，就一定有機會學到嘢，同埋佢哋唔需要太緊張，因為經驗豐富啲嘅球員，會幫手承擔壓力，所以有信心球員會喺呢場比賽，獲益良多。」Tony續稱球隊實力不及對手，但認為如果球隊發揮理想，仍有機會成功搶分。

右閘積施利就指理文爭勝壓力較大，並呼籲隊中年輕球員要享受比賽，盡力做到最好。這位後防大將又提到艾華頓及基華尼頓近期狀態出色，盼望能限制兩人：「我今場應該會對住基華尼頓，佢係其中1個要重點看管嘅球員，球隊會盡力防守。」