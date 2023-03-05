賽馬會菁英盃　理文遇港會有惡鬥

2023年03月05日 17:05
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    「賽馬會菁英盃」A組：理文 vs 港會
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    「賽馬會菁英盃」A組周日（5日）尾場賽事，理文於將軍澳運動場面對港會。「黃黑軍團」今場派出鄧梓朗、羅焯熙及鄭進泓3位U22球員，迪高、亞哥斯達、李康廉、鄭兆均及加維蘭齊齊重返正選大軍；港會則有馮朗軒、周子謙及李小恆3位U22球員擔正，隊長喜比特坐鎮中場，為安高沙及基奧一對鋒線組合提供支援。
    理文正選：
    92 鄧梓朗 [GK]
    3 徐宏傑
    5 余煒廉
    7 李康廉
    10 亞哥斯達
    11 鄭兆均
    12 羅焯熙
    16 顏樂楓 [C]
    22 加維蘭
    24 鄭進泓
    33 迪高
    港會正選：
    21 馮朗軒 [GK]
    7 羅賓士高
    8 喜比特 [C]
    12 周子謙
    15 麥美倫
    18 積施利
    19 李小恆
    20 蕭嘉明
    25 基奧
    88 菲杜化
    10 安高沙
    理文後備：
    1 高俊 [GK]
    28 陳嘉豪 [GK]
    4 立花稜也
    8 艾華頓
    14 荷西安祖
    18 許可臻
    21 曾錦濤
    29 余沛康
    30 梁羿童
    37 梁立天
    44 中村祐人
    91 基華尼頓
    港會後備：
    85 馬浩龍 [GK]
    4 杜國樑
    6 亞當貝利
    14 吳子聰
    16 温俊
    17 汪雙財
    23 布斯彼
    28 莊馬仕
    30 福保羅
    31 余毅行
    「賽馬會菁英盃」周日（5日）A組尾場前列分子理文於將軍澳運動場，迎戰為保出線希望而搏命的港會，兩軍將帥鬥智鬥力，激戰可期。（on.cc東網周日晚上6時直播）
    理文上場於聯賽3輕取和富大埔，除了延續連勝走勢兼力保不失之外，更有空間在比賽中作陣容調動，暫代主教練曾昭達認為正好讓近期較少上陣的球員重拾狀態。今場只要全取3分，「黃黑軍團」就可以篤定出線，「達Sir」承認陣中U22球員比賽機會不及對手港會，但仍不忘激勵小將們要全力以赴：「始終練波同比賽係兩回事，我都希望我哋嘅U22球員可以有進步，落到場無論表現好壞，最緊要盡力踢波。」
    理文U22中場鄭進泓，對上一次為球隊上陣是1月頭對深水埗，但「沙維」仍對狀態充滿信心：「平時球隊練波強度都好高，加上近期有喺預備組上陣，都保持到狀態。」今季曾對港會射入開齋波的「沙維」續指：「希望可以保持連勝走勢，今場會踢得更有侵略性，爭取更多埋門機會。」
    港會今季各項賽事3次與理文交鋒，皆以1球之差落敗，主教練東尼咸美頓（Tony）表示今場會作輪換，盼望年輕球員珍惜落場機會，汲取經驗：「當班後生仔有機會同香港其中1支強隊交手，就一定有機會學到嘢，同埋佢哋唔需要太緊張，因為經驗豐富啲嘅球員，會幫手承擔壓力，所以有信心球員會喺呢場比賽，獲益良多。」Tony續稱球隊實力不及對手，但認為如果球隊發揮理想，仍有機會成功搶分。
    右閘積施利就指理文爭勝壓力較大，並呼籲隊中年輕球員要享受比賽，盡力做到最好。這位後防大將又提到艾華頓及基華尼頓近期狀態出色，盼望能限制兩人：「我今場應該會對住基華尼頓，佢係其中1個要重點看管嘅球員，球隊會盡力防守。」