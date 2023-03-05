賽馬會菁英盃　理文兩球挫港會 4強見！

「賽馬會菁英盃」A組周日（5日）尾場賽事，理文於將軍澳運動場面對港會。結果理文憑加維蘭上半場的入球，以及後備入替的基華尼頓，換邊後再下一城，以2比0擊敗港會，率先鎖定4強席位。

「黃黑軍團」今場派出鄧梓朗、羅焯熙及鄭進泓3位U22球員，迪高、亞哥斯達、李康廉、鄭兆均及加維蘭齊齊重返正選大軍；港會則有馮朗軒、周子謙及李小恆3位U22球員擔正，隊長喜比特坐鎮中場，鋒線有基奧擔任箭頭，與安高沙擔起進攻重責。

理文開局佔盡控球優勢，將港會壓制於半場，8分鐘羅焯熙禁區外放冷箭中柱彈出，加維蘭門前補中，為理文早早取得領先。港會如夢初醒，嘗試用死球戰術發圍，13分鐘，麥美倫罰球斬入禁區，尾柱李小恆射門高出。理文及後製造不少埋門機會，35分鐘，加維蘭接應羅焯熙傳中門前射高。2分鐘後，迪高起腳遠射，馮朗軒撲出不遠，加維蘭再轉身補射又偏離目標。完場半場前，菲杜化接應角球，門前窄角度起腳，但考驗不到鄧梓朗。

易邊再戰，港會先由杜國樑入替積施利，同時將陣型壓前，68分鐘獲得黃金機會，李小恆接應基奧直線單刀赴會，不過他的射門就被鄧梓朗撲出。緊接理文都有次半單刀機會，70分鐘，後備入替的基華尼頓接應長傳，趕在馮朗軒出迎前起腳，不過就僅僅偏離目標。理文在80分鐘找到「燕梳球」，後備上陣的中村祐人胸口回後，基華尼頓殺入禁區窄位射破馮朗軒十指關，為理文鎖定勝局。最終理文以2比0擊敗港會，提前鎖定小組出線資格。