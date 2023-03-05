亞洲滑浪風翼錦標賽　何允輝陳晞文稱王封后

香港運動員首度征戰滑浪風翼海外賽事便創下佳績，現役香港滑浪風帆隊代表何允輝及陳晞文，周日（5日）於泰國芭堤雅舉行的首屆亞洲滑浪風翼錦標賽雙雙稱王封后，更藉此奪得今年8月於印尼峇里舉行的世界沙灘運動會參賽資格。

曾先後出戰2012年倫敦及2020東京奧運的香港滑浪風帆代表陳晞文，近期轉戰滑浪風翼，5月出戰首個香港滑浪風翼賽，取得女子組冠軍。陳晞文首日賽事曾一度落後，餘下時間未受考驗領放到底。男子組方面，印尼亞運滑浪風帆代表何允輝後來居上力壓泰國選手Whatcharpong Juntham贏得冠軍，前香港滑浪風帆隊成員何智豪則取得第3名。

何允輝賽後表示，未來仍會兼顧滑浪風帆iQFOiL的海外及本地賽事，故需與教練團從長計議：「滑浪風翼比較着重平衡力及可自由選擇器材，也不像滑浪風帆對體力要求較嚴格。由於仍會在未來數月出戰iQFOiL賽事，希望能兼顧兩邊訓練，於世沙運爭取佳績。」

ANOC去年落實將滑浪風翼新增為世界沙灘運動會的比賽項目，各個洲份的洲際錦標賽男、女子組冠軍，均可直接取得參賽資格，餘下席位仍可透過5月於意大利加達答湖舉行的滑浪風翼世界盃分站暨世沙運資格賽競逐。每個ANOC轄下的國家或地區，可在男、女子組各派出兩名運動員出戰，換言之除陳晞文及何允輝外，其餘港將仍有機會爭取世沙運入場券。