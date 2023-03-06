利物浦7比0屠殺曼聯　紅魔吞史上最大敗仗

周一(6日)凌晨英超「雙紅會」出現驚人戰果，上星期勇奪英聯盃冠軍嘅曼聯，作客利物浦恥辱性慘吞7蛋，爭標夢幾乎幻滅之外，0比7更加係曼聯史上最大敗仗。曼聯官方上周宣稱「坦哈格時代」正式展開，估唔到1星期就被死敵無情摧毀，坦哈格賽後亦發火怒轟球員係「業餘」水平。

曼聯今場以最強陣容出戰，上半場同利物浦踢成均勢，不過43分鐘出現缺口，加普左路殺入禁區熨射得手，利物浦半場領先1比0。曼聯下半場兵敗如山倒，達雲紐尼斯同加普換邊後5分鐘內各入1球，「紅魔鬼」輸到3粒已開始放棄，利物浦就大開殺戒，穆罕默德沙拿(2球)、達雲紐尼斯、羅拔圖法明奴齊齊「開餐」，最終狂勝7比0完場。

0比7嘅戰果追平曼聯史上最大敗仗紀錄，係球會史上第4次出現呢個恥辱戰果，而對上一次輸0比7球已經係92年前對狼隊(1931年)，坦哈格賽後亦發火怒插球員表示：「完全係業餘表現。上半場我覺得我哋踢得更好，但一個組織錯誤就失波。下半場有好多錯誤，輸到3球更加應該團結，我好震驚球員並冇做到，呢隊唔係我認識嘅曼聯，非常之差。」

曼聯依家落後榜首阿仙奴14分但少踢1場，「4冠王」美夢遇到重大挫折，坦哈格就話有信心喺周中歐霸盃對貝迪斯前重整：「我會喺聽日再同球員講我嘅諗法，我知呢隊波會重新整頓並且反彈，曼聯已經證明過自己有呢種能力。」