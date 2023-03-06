F1揭幕戰紅牛包Q「韋少」攞彩　阿倫素季軍

2023年F1賽季周日在巴林爆發，爭取衞冕車手及車隊總冠軍的紅牛盡顯強勢，排頭位出賽的「車王」麥斯韋斯塔本與隊友佩雷斯包Q，在揭幕戰成功攞彩；而曾2奪車手總冠軍的老將阿倫素，首駕雅士頓馬田戰車即企櫈仔，並且是這位西班牙名將生涯第99次踏上頒獎台。

車迷賽前期望紅牛與法拉利及平治車隊激鬥的場面，並沒有出現，爭取「3連冠」的韋斯塔本幾乎由頭帶到尾，輕鬆以1小時33分56秒736在揭幕戰奪冠，為衞冕之路有個好開始。法拉利的勒卡歷曾一度搶到第2位緊迫「韋少」，然而賽至第26圈被紅牛的佩雷斯趕過，繼而在第42個圈退賽，最終佩雷斯落後「韋少」11秒衝線，紅牛車隊包攬冠、亞軍。

至於法拉利另一車手沙恩斯原本有機會踏上頒獎台，惟第45圈被表現出色的阿倫素超越，這是阿倫素首次為雅士頓馬田出戰，並在揭幕戰獲得季軍，令人意外；而最後沙恩斯衝得第4，平治車王咸美頓獲第5名，而中國的周冠宇在最後一圈刷新了最快圈速，最終排第16位。

「這正是我們追求的夢想，也是我們想做到的目標，對我們車隊都是個大日子。」韋斯塔本賽後對紅牛成功贏得頭炮相當興奮，「對我們來說是個好開始，我們這一刻很開心，但仍要繼續努力，畢竟戰車與胎的配合，仍有很多地方可以做得更好。」

至於41歲的阿倫素時隔2年再踏上頒獎台，他與車隊都相當興奮，上一次已是2021年，他為阿爾派車隊在卡塔爾躋身三甲：「我們沒有預計到可以這樣有競爭性，2023年的目標只希望可以在場上做到最佳，盡量貼近頭3位的車隊，能夠上頒獎台更沒有把握，但我們今天在巴林做到了成為第二最好的戰車，僅落後於紅牛，真是有點意料之外。」下一站於3月17至19日轉戰沙特，繼續夜戰。