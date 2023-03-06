紅軍三叉戟爆發　曼迷中「好彩簽唔到」回力鏢

利物浦嘅「埃及文明」鋒線曾經叱吒一時，隨住沙迪奧文尼離隊，羅拔圖法明奴踢埋今季亦約滿走人，呢條傳奇鋒線亦會告一段落。不過今場「雙紅會」似乎見證另一支三叉戟誕生，加普、達雲紐尼斯同穆罕默德沙拿嘅組合擦出火花，前兩者本來係曼聯今季嘅收購目標，依家變成利物浦嘅新台柱。

曼聯上年夏天本來想簽達雲紐尼斯，結果被利物浦截胡；今個冬天坦哈格想引入加普，但又被利物浦截足先登。當達雲紐尼斯季初失機頻頻、加普轉會頭6場都冇波入，唔少曼聯球迷齊聲話「好彩簽唔到」，結果今場正面交鋒就中晒回力鏢。

加普近期以「假9」身份上陣，配合達雲紐尼斯同穆罕默德沙拿一左一右進攻，今仗3人各自梅開二度。Opta數據顯示，今次係英超史上第4次有「三叉戟」同場梅開二度，對上一次出現係1999年曼聯嘅高爾、約基同蘇斯克查。

利物浦領隊高普賽後大讚呢條全新鋒線：「所有人都睇到佢哋有幾勁，冇人懷疑過紐尼斯嘅影響力，佢融入之後係一股強大力量；加普踢嘅係最難嘅位置，但佢做到晒所有工作；沙拿就係沙拿，今場大家睇到佢嘅表現。」