香港七欖抽籤　姚錦成：希望至少贏一場

香港國際七人欖球賽周一（6日）舉行抽籤儀式，香港男子隊將與法國、英國及烏拉圭爭出線，香港女子隊則落入「死亡A組」，將硬撼系列賽排名第1的新西蘭、英國和加拿大。

香港七欖去年11月復辦，今屆賽事將於3月31至4月2日舉行，共有16支男子隊及12支女子隊爭奪冠軍寶座，溫哥華站前4名為今站賽事頭4種子，分佈在A、B、C及D組，至於香港男、女子隊將以外卡身份參賽。

香港欖球總會周一（6日）公布抽籤結果，香港男子隊與溫哥華站亞軍、系列賽排名第3的法國、英國和烏拉圭位於B組。至於香港女子隊則與溫哥華站冠軍新西蘭、加拿大和英國同處A組。

香港女子隊隊長李念殷表示，「我們好興奮可以參加世界系列賽，同組都是強隊，之前未對過新西蘭和英國，好興奮可以對她們，我們定必盡力。」香港放寬入境防疫措施和取消口罩令後，預計今年將比去年吸引更多球迷入場，香港女子隊代表何維銨表示期待，「今次將是繼2018年出戰世界系列賽外圍賽後，第2次在大球場比賽，好期待在主場球迷前比賽。」

香港男子隊上屆與澳洲、薩摩亞及新西蘭同組，結果3戰全敗，早前宣布今年亞運後退役的姚錦成表示今次籤運較好，期望至少贏一場，「這組對手勝算較大，我們目標是贏烏拉圭，另外也想對英國，因為他們與蘇格蘭合拼後仍在磨合中，我們應該都有機會爭勝。至於法國是一支年輕球隊，上站亦有好表現，這場會盡力。」