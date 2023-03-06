港超聯　神田夢實用50日做咗標準流浪「1哥」

標準流浪近兩季球迷數字上升，除有賴林嘉緯和盧均宜兩老的號召力外，球隊願意投放資源在宣傳推廣方面，亦起了不俗效果。日前，不時與球迷留言互動的標準流浪fb專頁，上載了一篇關於神田夢實的貼文，原來這位前J3球員，僅花了50日便打破了多位球會名宿的入球數字，同時成為港超聯史上為標準流浪入波最多的亞援。

神田夢實在上月底標準流浪作客青衣對晉峰的港超聯賽事中，完成了來港後的第4次梅開二度，入球數字一下子超越了幾位「前輩」，包括同樣為流浪射入7球的首屆「香港足球先生」梁能仁、尼日利亞翼鋒奧化、花名「長頸鹿」的蘇格蘭外援積奇，以及鄭兆聰父親鄭國根。8個入球亦令神田得與曾效力流浪的蘇格蘭名將韓德遜、綽號「牙狗」的前港腳梁智駒，以及球隊自青訓產品郭文迪等齊名。

在港超聯9個球季中，效力過標準流浪的亞援分別有來自日本的佐佐木周、片野寬理、林遼太，以及閃電離隊的「本田圭佑隊友」齊藤誠司；南韓球員則有韓載雄、池慶訓、朴鍾範和金旻奎。當中佐佐木周入了3球已屬最多的一位，因此今年初才加盟的神田，已經成為流浪港超史上入波最多的亞援，而假如再多入兩球，更加可以趕過金判坤，榮升流浪史上入波最多的亞援。

【標準流浪亞援港超入球統計】 *資料由標準流浪提供

球員 國籍 位置 入球

神田夢實 日本 中場 8

佐佐木周 日本 中場 3

林遼太 日本 中場 2

金旻奎 南韓 後衞 2

韓載雄 南韓 中場 1

片野寬理 日本 中場 0

朴鍾範 南韓 後衞 0

池慶訓 南韓 後衞 0

齊藤誠司 日本 中場 未曾上陣