香港4年來再辧柔道國際賽　港隊主場大豐收

「香港國際柔道錦標賽2023」經過兩天激戰後圓滿落幕，港隊憑着主場之利獲得3金2銀5銅共10面獎牌，正好為備戰今年各項大賽及9月的杭州亞運作檢閱。

今次比賽是中國香港柔道總會自2019年11月至今，再次恢復主辧國際柔道賽事，由於康文署部份場館用於抗疫，賽事移師到挪亞方舟舉行；賽事邀請了法國、南韓、泰國、馬來西亞、中華台北及中國澳門來港競逐，連同東道主中國香港逾70名選手爭逐男女子共14項錦標。

港隊今次收起大師姐梁寶心及徐淑琪，讓她們料理傷患，專心備戰即將展開的頻密賽程，而一班年輕選手亦不負眾望，在六個級別取得獎牌，去年獲提名參賽杭州亞運的黎耀明、麥康年、李玨穎、王嘉莉、楊諾琳均獲獎而回，當中麥康年在男子73公斤，以及王嘉莉、楊諾琳分別在女子48公斤及57公斤更勇奪金牌。

稍後港隊主力將於3月底前赴土耳其參賽，而青年選手則於4月初到哈薩克，爭取佳績。此外，柔道總會計劃年底舉辦奧運計分賽，並正申辦2024年亞洲錦標賽，預計4月底或5月初有好消息公布。

今次港隊比賽成績:

女子

王嘉莉(48公斤金牌)

何樂怡(48公斤銅牌)

鄧雪瑤(48公斤銅牌)

楊諾琳(57公斤金牌)

男子

黎耀朗(60公斤銅牌)

王嘉祺(60公斤銀牌)

林澤軒(66公斤銅牌)

麥康年(73公斤金牌)

吳栢軒(73公斤銅牌)

李玨穎(81公斤銀牌)