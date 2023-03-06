ABL季後賽4強　香港東方G1大勝金群利金鹿

東南亞籃球邀請賽（ABL）進入後季後賽4強G1，香港東方以76：51輕取馬來西亞金群利金鹿，3場兩勝制下領先1：0。

香港東方經過4站常規賽後，以第2名姿態晉級季後賽4強，大戰第3的馬來西亞金群利金鹿。首節兩軍比分緊咬，東方以14：13領先。第2節東方的基拔和麥洛連輪流低位進攻，加上托查摩利路斯和徐遠征外圍放冷箭，將比分拉開至35：22。香港東方作為8隊之中常規賽失分最少的球隊，今仗再顯防守實力，金鹿半場三分命中率低下，12次起手僅中1球，得分主力中鋒Amir Williams更只得4分。

換邊後，金鹿轉守聯防，令東方外援巴錫起手次數大減，金鹿外援Tevin Glass入樽振士氣，此節一度追近至7分差。東方憑托查摩利路斯連得5分，繼續以52：38領先。金鹿在決勝節未有太大起色，大部分時間僅靠罰球得分，相反東方進攻手段較多，徐遠征以「拿手」中距離得分，巴錫亦盡顯功架連得5分，梁嘉顯亦在「0度位」命中三分。金鹿最後2分半鐘提早「繳械」換入全本土球員，東方最終以76：51取勝。

香港東方今場4人得分上雙，巴錫得全場最高17分，另加7次助攻，中鋒麥洛連緊隨其後得16分16籃板，基拔和托查摩利路斯分別有15及14分進帳。馬來西亞金群利金鹿方面，Tevin Glass和Isaiah Williams各得14和13分，全隊三分命中率僅8.3%，24次起手中2球，成為今場致命傷。