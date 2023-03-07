坦哈格羞辱式處分曝光　般費將失隊長資格

曼聯喺「雙紅會」作客慘吞利物浦7蛋，追平球會史上最大敗仗紀錄，雖然勝敗乃兵家常事，但一眾球員比賽中放棄態度就令領隊坦哈格憤怒。據英國傳媒報道，鐵腕治軍嘅坦哈格賽後大發脾氣，除勒令全隊第二日晨早加操，更用「羞辱式」處分嚟要球員面對呢場世紀敗仗，而般奴費南迪斯更被傳將失去隊長資格。

坦哈格喺「雙紅會」賽後，以「業餘」、「不能接受」嚟形容球隊表現，季初曼聯吞賓福特4蛋後，坦哈格罰全隊跑13.8公里作為懲罰，呢位荷蘭教頭今次就改變處罰方式，喺精神上要球員面對呢場恥辱賽事。消息人士向《太陽報》透露，坦哈格喺賽後嘅表現係「史上最憤怒」嘅一次。

報道指坦哈格賽後要球員留喺更衣室內，聽利物浦球員以及晏菲路球迷瘋狂慶祝嘅聲音，並罰球員喺第二日朝早9點加操，當然坦哈格亦身先士卒，朝早7點已經去到訓練場等待球員，並且預備埋「雙紅會」入面出醜嘅比賽片段，要球員面對自己嘅醜陋表現。

喺今場受到猛烈批評嘅隊長般奴費南迪斯，面臨付出沉重代價，英國《每日郵報》報道，曼聯本來對呢位葡萄牙國腳接任隊長已有懷疑，經過今場後進一步確定佢唔係合適人選，般費今場除提早放棄作戰外，又捲入插水、推旁證等風波，完場後更拒絕向作客球迷致謝直返更衣室，態度引嚟球迷不滿。

曼聯隊長哈利馬古尼今個夏天好大機會離隊，新隊長人選預計會係迪基亞、卡斯米路同華拉尼之爭，不過消息指坦哈格唔會喺今季內褫奪般費副隊長職務，因為依家轉隊長會引起不必要嘅風波影響士氣，但般費下季正式接任隊長機會就變得渺茫。