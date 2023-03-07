拿度面臨18年來首次跌出世界前10

美國印弟安韋爾斯網賽正式展開，網壇兩大天王祖高域及拿度分別因簽證及傷患問題缺陣，而祖高域更有可能因此保不住世界「一哥」席位，西班牙天王拿度將面臨18年來首次跌出世界排名TOP10的慘況。

在ATP最新公布的世界排名，塞爾維亞球星祖高域繼續穩居榜首，生涯位列世界排名頂峰的紀錄延至第379周，拋離原紀錄保持者德國傳奇女將嘉芙的紀錄多出兩個星期，但隨着他因為沒有接種新冠疫苗未能入境美國關係，他日前已表示退出印弟安韋爾斯網賽及邁阿密大師賽，因此其世界排名於下個周期可能被取代「一哥」位置。

另方面，在今年澳網提早出局後一直養傷的拿度，其最新排名已降至第9，而他一直未有復出日子，在印弟安韋爾網賽結束後，他保持着居於ATP前10排名最長的紀錄，將被終結，估計拿度將於3月20日公布的世界排名將降至11或以上，這也將是他自2005年4月後首次跌出TOP10。

至於西班牙的艾卡華斯及希臘的西西帕斯保持不變，位列第2及第3位；而上周剛在杜拜捧走冠軍的俄羅斯名將麥維迪夫將回升至第6位，丹麥的魯特更上升至生涯新高的第8。