6紅球世錦賽爆冷　希堅斯不敵「波斯王子」出線有危

世界桌球6紅球錦標賽在泰國展開，有「波斯王子」之稱的伊朗球手華法爾，以5比1爆冷擊敗剛贏得聯賽冠軍的「巫師」希堅斯，並取得小組出線16強資格，而希堅斯要晉級的話，下仗不容有失。上屆冠軍麥佳亞在小組連輸兩仗，提前出局。

華法爾過去四次面對希堅斯都是落敗而回，但今次在6紅球世錦賽再次相遇表現進取，「不論在那一場比賽，當你遇上像希堅斯這樣的頂級球手，都是難打的，而他一直是我心中的英雄，當我遇上比賽上的問題，我都會向他請教。」28歲的華法爾過去在這個比賽的最佳成績是2014年闖入８強，他希望今年可以突破成績。至於希堅斯下仗將與泰國的業餘球手Danjarakul爭逐，將成為他能否出線的關鍵，而這位泰國選手早前擊敗了前世界冠軍杜赫迪。

至於大師賽盟主卓林普則以5比0大勝禾頓，這是他自2015年後再次亮相6紅球賽，而他期望可以借助今次比賽，在未來兩個月盡量提升狀態，為出戰克魯斯堡大劇院的世錦賽作準備。

衞冕冠軍的蘇格蘭球手麥佳亞則出師不利，先後在小組不敵中國的丁俊暉及張安達，無緣出線，而這對中國球手亦雙雙打敗2022年女子世界冠軍泰國的勒查露，順利取得16強資格。

6紅球世錦賽共32名球員爭逐，先分８組進行小組循環，頭兩名可出線進入16強的淘汰賽。稍後奧蘇里雲及威廉斯等將陸續登場，賽事將於本周六（11日）決出冠軍。