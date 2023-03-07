【女足粉絲團】和富社企挫大聯盟奪首勝

賽馬會女子足球聯賽（甲組）上周末完成第11輪爭奪，其中和富社企於護級大戰中脫穎而出，周六（4日）於跑馬地遊樂場，以1比0擊敗大聯盟足球學院，取得今季聯賽首勝。

和富社企於首循環曾與大聯盟足球學院互交白卷，今場開局大聯盟踢得較為主動，但和富社企站穩陣腳後，都製造出不少攻勢。8分鐘，楊曉欣罰球直射未能轉化成入球，雙方半場互無紀錄。換邊後，大聯盟靠角球攻勢，一度與入球非常接近，但就被和富社企門將黃婉琪化解危機。戰至77分鐘，和富社企黎穎怡禁區內被拉跌，球證直指12碼點，後備入替的黃子盈操刀射入。結果和富社企憑這個入球，以1比0擊敗大聯盟足球學院，今季聯賽首勝。

同日另外兩隊爭標分子就齊奏凱歌，其中榜首球隊車路士足球學校(香港)，就以2比0擊敗大埔，繼續守住積分榜首位，傑志則以2比1險勝頌恩公民，緊追「車女」後。

至於早前赴老撾出戰「女子U20亞洲盃」外圍賽的香港十九歲以下女子代表隊，將與菲律賓、中國及東道主老撾，爭奪出線資格。處於A組的女足港隊U19，首戰將於周三（8日）鬥老撾。

正於當地督師的港隊女足主教練列卡度（Rambo），就認為大軍早前經過泰國集訓之後，已做足準備，並對今次小組出線形勢作分析：「菲律賓同中國嘅速度同侵略性都好高，係小組最強對手，老撾對我哋嚟講都會係一大挑戰。教練團希望見到球隊整體表現有所提升，能否出線就似乎球員嘅發揮。」