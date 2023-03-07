港單車隊中國聯賽大豐收　李思穎奪雙金

香港單車隊在廣州舉行的中國場地單車聯賽首站大豐收，共擸走4金1銀1銅，其中女子新星李思穎表現搶鏡，在個人全能項目以全勝姿態奪冠，並夥拍楊倩玉贏得女子麥迪遜賽金牌，成為港隊的「雙金王」。

聯賽首站於上周五起一連五天在廣州大學城爭逐，首天賽事港隊已憑高肇蔚、梁峻榮、伍柏亨、朱浚瑋、繆正賢組隊，在成年男子4公里團體追逐賽獲得銀牌。同日，李思穎、楊倩玉、梁穎儀及梁寶儀在成年女子4公里團體追逐賽中亦取得第四名。

愈戰愈勇的港隊隨後在單項表現大爆發，伍柏亨以4分21秒637奪得男子4公里個人追逐賽冠軍，為港隊奪得此賽首面金牌；繼而李思穎在第三天進行的全能賽中，四個項目均名列第一，奪得女子全能賽冠軍盡顯強勢。

在第四個比賽日進行的麥迪遜賽，由梁峻榮及朱浚瑋組成男子隊，以及由楊倩玉及李思穎組成女子隊，包攬男女子麥迪遜賽的冠軍。再加上杜棹熙在成年男子凱林賽項目取得季軍埋齋，港隊此行贏得6面獎牌。

港將將於本月11至15日出戰第二站賽事，而部份隊員將赴埃及開羅爭逐UCI國家盃場地單車賽，力爭佳績。