前後都甩轆唔敢亂谷　車仔冇攻開捱細界

歐聯16強次回合展開，車路士於首回合落後0比1，次回合返主場再戰多蒙特，形勢上非勝不可，無奈「藍戰士」攻力疲弱，近7仗僅入2球，至於「蜜蜂兵團」1球在手相當有利，毋須急於搶攻，加上佢哋歐聯向來謹慎，近4仗歐聯全開2球或以下，2.5球入球細屬不二之選。（Now 643周三凌晨4時直播）

「車仔」近況低迷，上仗雖然小勝列斯聯1比0，但主帥樸達壓力依然沉重，今仗歐聯生死戰，假如未能反壓對手晉級，就算高層繼續予以信任，樸達都難以向一眾車迷交代。車仔最大問題係唔識入波，近7仗僅入兩球，近8場主場全開細，上場贏列斯聯嘅入球者仲要係後衞韋斯利科芬拿，成條貴價鋒線就冇貨賣。

首回合所見，車路士攻勢雖多但欠運，祖奧菲歷斯中楣，高列巴尼勁射遭護空門，臨尾仲有安素費南迪斯射死角被撲出，反而對方小將卡廉艾迪耶美一次反擊，由自己禁區頂奔跑大半個球場再單刀射入，暴露球隊回防速度不足問題，今場就算想搶攻都有顧忌，難以放手一搏。

多蒙特領先1粒睇定食

反觀多蒙特踏入2023年10戰全勝，狀態弗到漏，祖迪比寧咸、馬高列奧斯、施巴斯坦賀拿都係優質球員，而且組織力同團結性都好過大事擴軍嘅車路士，依家領先1球下，只要保持唔失波即可過關，要守住攻力欠銳嘅車路士，相信難度不大。