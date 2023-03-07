港超聯　神射手爭持激烈！4大鋒將逐個睇

在港超聯積分榜上，傑志和理文在榜首你追我逐，爭持激烈；其實同樣情況亦在射手榜發生，丹恩奴域和明加索夫上演傑志內訌之同時，不僅有理文的艾華頓僅隨其後，還加上擁有穩定入球率的冠忠南區射手史提芬彭利拿，神射手誰屬，分分鐘跟聯賽冠軍一樣，要鬥到最後一輪才能夠分出高下。

丹恩奴域演活禁區殺手

雖然來自黑山的丹恩奴域已40有1，陣上活力已大不如前，但在禁區內捕位，以及精準的射術，卻是其成為傑志首席射手的最大本錢。今季初因在「亞冠盃」16強賽後，狀態未能及時回復，一度失去正選位置，頭4場聯賽僅在深水埗身上射入兩球，更令這位「亞冠盃」史上第一射手，漸遭受部分球迷負評，指其無復當年之勇，甚至作出惡言叫其退休。

正如許多世界級射手一樣，回應批評的最佳方法就是入球，「黑山伊巴」踏入上年11月開始便穩坐正選，而且更加入球停不了，不計「高級組銀牌」8強對冠忠南區的帽子戲法，他在首13周聯賽中，就錄得1次連中三元，以及5次梅開二度。

積59球登隊史射手第2位

根據早前傑志Fb專頁顯示，丹恩奴域在聯賽作客港會射入1球後，以59球趕過巴倫古素，躋身「藍鳥」史上射手榜第2位。由於丹恩奴域與傑志的合約將在今年6月屆滿，故相信難以威脅到為傑志射入了93球、現任理文助教佐迪的傳奇射手地位。

丹恩奴域（傑志）

總入球23球

港超聯15球、賽馬會菁英盃3球、足總盃1球、高級組銀牌4球

明加索夫密食當三番

相比在盃賽照樣數胡的丹恩奴域，明加索夫的入球幾乎集中在聯賽取得，亦令這位土庫曼國腳，得以成為丹恩奴域爭奪神射手的最大阻力。能勝任中前場多個位置，兼且踢法極具侵略性的明加索夫，儘管起孖次數不級Dejan，但勝在密食當三番，頭13周聯賽中，就只曾3次「食白果」，充份展示其穩定的入球率。

專注在邊路發難

今年1月中與傑志續約至2025年的明加索夫，一度因應戰術需要，而移中出任中場，發揮始終未及其在左路般活躍，惟近幾仗己穩操故業，專注在邊路發難，唯一改變只是與新拍檔伊高沙托尼，不斷換邊而已。

上場聯賽作客港會場的埋齋入球，正是傑志今季各預賽事所入的第100球。依目前走勢而言，明加索夫肯定是丹恩奴域問鼎神射手榮譽的最大障礙，兩人在餘下5周聯賽陣上的演出如何，將為賽事增添不少話題。

明加索夫（傑志）

總入球19球

港超聯14球、高級組銀牌3球、賽馬會菁英盃2球

艾華頓要同基華尼頓斟斟

近幾季引援眼光十分一般的理文，今季情況明顯好轉，特別是鋒線上的艾華頓，目前已成為理文的頭號射手。過去無論在元朗或者東方，這位射得又扭得的巴西外援，都深受教練喜愛，而快將入籍的他，據悉將成為香港隊主帥莊恩安達臣的新寵兒。

雖然以前鋒而言，艾華頓可謂瓣瓣有，入波協助球隊贏波自然無問題，但要挑戰神射手寶座，則似乎充滿難度。問題不在於艾華頓本身，而是「黃黑軍團」鋒線上尚有一位基華尼頓，踢法與艾華頓接近，都屬扭得又有速度，但同樣都頗為獨食，有射門機會都傾向自己處理，自自然然分薄了入波的機會。想問鼎神射手的話，相信艾華頓要與基華尼頓好好溝通了。

艾華頓（理文）

總入球17球、港超聯11球、賽馬會菁英盃4球、高級組銀牌2球

史提芬彭利拿勝在夠可靠

跟艾華頓一樣，暫時在聯賽射入11球的「肥彭」史提芬彭利拿，自夏志明離隊後，已成為冠忠南區陣中最可靠的前鋒殺手。在聯賽10次正選兩次後備的情況下，「肥彭」試過兩次連中三元，以及1次起孖，乃南區大軍中唯一在各項賽事總入球達雙位數的球員。

慕沙來投後上陣次數減

本來「肥彭」在聯賽的入球一度趕過丹恩奴域，奈何自從慕沙季中加盟後，他偶然會先列後備，加上南區一度出現小低潮，間接令其入球量大減。這情況從最近3場聯賽，「肥彭」僅射入1球，可見一斑。

史提芬彭利拿（冠忠南區）

總入球15球

港超聯11球、賽馬會菁英盃3球、足總盃1球