車路士反勝多蒙特入8強　樸達翻生有運行

今季英超成績沉淪嘅車路士，喺歐聯賽場過關斬將，周三(8日)凌晨16強次回合主場2比0擊敗多蒙特，兩回合合計反勝2比1晉級8強。今場本來係車路士領隊樸達嘅生死戰，傳聞如果車仔出局佢會被炒魷，結果樸達唔單止死過翻生，仲成為歐聯20年來最成功嘅英籍領隊！

首回合落後0比1嘅車路士，面對大勇嘅多蒙特未見優勢，但客隊5分鐘就有核心人物祖利安白蘭特傷出，踢到43分鐘車仔幸運先開紀錄，史達寧射門撻Q，但個波撞返落自己腳下，史達寧再次抽射先開紀錄，總比數亦追成1比1平手。

53分鐘車路士獲得12碼，夏維斯操刀中柱彈出，但VAR發現有多蒙特球員提早走入禁區，令夏維斯意外得到「補鑊」機會，呢位德國國腳第2次操刀成功射入。多蒙特最後發起狂攻，但未能撕破車路士嘅防守，最終車路士贏2比0，總比數反勝2比1晉級。

賽前有傳今仗係樸達嘅「帥位之戰」，如果出局就被會炒魷，結果係樸達命不該絕，佢更成為自卜比笠臣喺02/03球季(執教紐卡素)後，史上第2個係單季歐聯拎到5場或以上勝仗嘅英格蘭領隊。車路士歷來3次殺入歐聯決賽，領隊格蘭、迪馬堤奧同杜曹都係開季之後臨時接手，上年9月接替杜曹嘅樸達有望延績呢個「優良傳統」。

樸達賽後表示：「呢場比賽好激動，所有球員都踢得好出色，更衣室內氣氛非常好，我哋一齊經歷好艱難嘅時刻，歐聯對車路士嚟講意義重大，呢場勝仗為未來幾個星期打好基礎。」