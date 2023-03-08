基爾獲加開變態派對　揸胸「露械」片段曝光

效力曼城嘅英格蘭國腳基爾獲加，近日捲入桃色醜聞。英國《太陽報》公開一段閉路電視片段，見到已婚嘅基爾獲加周日(5日)喺酒吧內飲醉，做出大量越界行為，包括向4名女子「露械」，又對2名女子作出揸胸、用下體磨臀嘅動作，除咗婚姻面臨問題外，更可能會被警方調查。

曼城上周六(4日)主場2比0贏紐卡素後，領隊哥迪奧拿宣布放假2日，正選上陣嘅基爾獲加被發現喺周日下午5點20分，同一名金髮女子以及另一男姓朋友去到酒吧，據報佢當時已經飲醉酒，但之後酒吧閉路電視流出嘅90分鐘影片更令人震驚。

英國《太陽報》公開嘅影片所見，基爾獲加曾向2名女士露出下體，幾分鐘後再向另外2名女士做出同樣動作。有4名子女嘅基爾獲加變本加厲，期間試過從用後雙手揸其中一名女性朋友胸部，又用下體磨另一女姓臀部，基爾獲加老婆Annie全程並冇出現。

報道指基爾獲加可能會因「露械」行為被警方調查，英國婦女組織Women's Aid發言人泰莉莎表示：「無論基爾獲加係開玩笑定係威嚇，露體行為有可能對受害人造成長遠影響，如果縱容會令佢下次有更大膽嘅行為。」報道指如果「露械」罪成，基爾獲加可能會被判監2年。