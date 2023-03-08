佛州州長為祖高域去信拜登　要求「特事特辦」

網壇「一哥」祖高域因未有接種新冠疫苗被禁入境美國，被迫退出正開打的印弟安韋爾斯公開賽，而佛羅里達州州長德桑蒂斯周二（7日)表示已去信總統拜登，期望「特事特辦」讓祖高域可以入境爭逐本月中的邁阿密大師賽。

據外媒報道指，佛州州長德桑蒂斯已向拜登去信，要求重新再考慮讓祖高域入境參賽，「這個否決是不公平，不科學及不能接受，我敦促你要重新考慮。」德桑蒂斯給拜登的信，共兩頁，認為這個決定已經沒有科學根據，希望可以盡快取得回覆。

美國兩項網球大賽包括印弟安韋爾斯公開賽及邁阿密大師賽，先後於本月舉行，一直都是球手最愛的大賽之一，由於美國於5月才放寛入境規例，因此未有接種疫苗紀錄的祖高域未能參加，而印弟安韋爾斯公開賽已經展開，祖高域早前亦宣布退賽，桑蒂斯期望總統拜登可以「特事特辦」給予祖高域入境簽證，以參加3月19日展開的邁阿密大師賽。

目前，美國是全球唯一要求球員需要接種新冠疫苗，才能參加ATP巡迴賽的國家，若祖高域未能參加邁阿密大師賽，將有機會被西班牙新星艾卡華斯重奪「世一」位置。