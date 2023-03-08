港甲　駿英九龍城挫東區　力壓沙田升上第二

港甲周日（5日）展開多埸第19周賽事，其中駿英九龍城以兩球擊敗東區，暫時壓過沙田升上第2位，但仍落後同日以1球小勝高力北區的中西區5分。

駿英九龍城今埸續坐鎮九龍仔公園1號埸，面對榜下游球隊東區。37分鐘已先開記錄，談樂軒橫傳，陳文輝禁區頂射入世界波，半埸九龍城領先1比0。易邊後九龍城繼續主動搶攻，63分鐘出現爭議性一幕，陳文輝罰球直射破網，但最終球證卻指皮球出界，判入球無效，引起九龍城一班職球員不滿。

不過1分鐘後陳文輝右路傳中，Rai Aryan門前撞入，九龍城仍以兩球擊敗東區，近5場保持不敗。由於同日沙田對永義地產的賽事需要改期，九龍城暫時以1分力壓少踢1場的沙田，升上第2位。

至於榜首中西區則在粉嶺遊樂場硬撼高力北區，球隊憑首席射手許宏鋒，在下半場48分鐘一箭定江山，以1球小勝而回，領先次席的九龍城5分，繼續穩坐榜首位置。

第19周港甲賽果如下：

公民 1 : 1 愉園

駿英九龍城 2 : 0 東區

高力北區 0 : 1 中西區

騰翱MG 1 : 7 南華

佳聯元朗 1 : 3 黃大仙

凱景 5 : 1 葵青