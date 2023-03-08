【有片】韋格賀斯紅軍臥底？騎呢解釋火上加油

曼聯喺上場英超「雙紅會」慘吞利物浦7蛋，令一班「魔迷」面目無光，近日更有一段賽前影片曝光，令曼聯球迷睇到眼火爆！曼聯前鋒韋格賀斯被影到喺開波前，同利物浦球員一齊做出觸摸通道上經典嘅「This Is Anfield」標誌，而佢事後解釋更被批評九唔搭八，球迷齊齊呼籲要踢佢走。

晏菲路球場嘅出場通道上，有個經典「This Is Anfield」標誌，除咗係粉絲打卡景點，多數「紅軍」球員出場前都會摸一下個標誌以示尊敬，但「雙紅會」賽前影片所見，當曼聯前鋒韋根賀斯行到標誌下面，竟然同利物浦球員一齊伸手去觸摸，曼迷亦翻出舊帳，指韋格賀斯早喺2018年嘅訪問，已經講過「夢想為利物浦效力」。

最慘嘅係，韋格賀斯1月以借用身份加盟曼聯後，7場聯賽全食白果，大批曼迷鬧佢係「利物浦臥底」，指季尾借用期滿後一定要將佢踢走。眼見球迷反應激烈，韋格賀斯亦公開解釋：「通常我唔會回應社交網嘅事，但今次要出嚟澄清，因為曼聯球迷對我嚟講好重要。我喺荷蘭國家隊知道，華基爾雲迪積克喺比賽前會摸個標誌，我只係打算挑釁性伸手阻止佢咁做......我細個支持嘅球隊係川迪，亦非常榮幸能為曼聯效力，我對球會嘅忠心唔應該受到質疑。」不過曼迷普遍拒絕接受呢個解釋，直指韋格賀斯九唔搭八。