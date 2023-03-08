希亞路：拜仁可和波晉級

兩支歐洲班霸進行16強對壘，拜仁慕尼黑於首回合取得領先優勢，但今仗次回合誰勝誰負，拜仁即使有主場之利，亦未必可再下一城。

次回合最大的分別，是巴黎聖日耳門將會有基利安麥巴比正選上陣，此子料可為拜仁帶來巨大威脅。首回合他只曾上陣30分鐘，但其實經已兩次將皮球送入網窩之中，只可惜因越位而被判入球無效。

基利安麥巴比的高速，將會令拜仁防線疲於奔命，特別是班捷文柏華特今仗停賽。我預期，基利安麥巴比及美斯將會領軍強攻拜仁後防，並嘗試於比賽早段扳平比數。

不過拜仁大賽經驗豐富，我肯定他們經已從長計議，作出完善部署。哥列斯卡及甘美治將會覆蓋巴黎聖日耳門中前場的空位，並嘗試截斷供應給美斯及基利安麥巴比的傳送。

主隊的穆斯亞拿、利萊辛尼、京士利高文以及其他球員，將會比首回合交出更有說服力的表現，為巴黎聖日耳門的防線帶來更多問題，事關若果不是基安盧基當拿隆馬演出優異，以及得到門柱的幫助，巴黎聖日耳門理應落後更多。

拜仁的沙迪奧文尼亦久休復出，大大加強球隊實力。縱使他未必會正選上陣，但他於後備席廂為球隊提供另一選擇，而他亦經常在大賽中取得入球。

今場比賽戰況將會相當緊湊，我認為首回合的賽果成為了關鍵，而拜仁慕尼黑最終將可取得和局，晉級8強。