加素獲湖人高掛球衣　「好希望高比在場」

湖人昨日正式退役保羅加素的球衣。當看見自己的16號球衣，掛在高比拜仁的24號球衣旁，加素不禁落淚：「我好想他，好希望他可以在場。」

湖人對灰熊一仗，西班牙傳奇保羅加素的球衣，在「禪師」積遜、前隊友費沙、奧當、慈世平等人見證下，高掛在主場上空，唯獨最重要的戰友——高比拜仁不在。

高比曾於2018年預言，加素退役後，其球衣絕對會懸掛在自己球衣旁邊：「沒有加素，我根本拿不到那兩座冠軍。」結果一如高比所料，可惜高比與女兒Gigi於2020年墜機逝世，無法親臨現場分享喜悅。「我不得不說到那個兄弟，他引領我，啟發我，激勵我成為一個更好的球員，更好的人⋯⋯」加素致辭時，眼泛淚光提起高比。「我好想他，好希望他和Gigi可以在場，我知道他會以我為榮，他也一直期待這刻。我愛你，兄弟。」

加素於2001年選秀上，以第一輪第三順位被鷹隊選中，隨即被送往灰熊，效力7年後，於2008年被交易到湖人。他與高比連續3年帶隊殺入總決賽，並達成二連霸，如今成為隊史第12個獲退役球衣待遇的球員。「我很榮幸可以穿上這件球衣，幫助這支球隊，給我一百萬年也無法想像這一天到來。這告訴大家永不言敗，要每天督促自己變得更好。」加素說。