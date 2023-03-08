崇尚進攻唔會縮拜仁狂轟PSG

今晚歐聯16強次回合大戰，拜仁慕尼黑主場火併巴黎聖日耳門（PSG）。首回合輸波嘅PSG，今仗作客亦要焗攻，隨時畀拜仁有機可乘，呢支德甲班霸一向踢法進取，加上今屆3仗歐聯主場贏晒，主勝有計。（Now 643周四凌晨4時直播）

PSG喺首回合雖有美斯及尼馬助陣，基利安麥巴比亦及時傷愈兼後備落場，但3人合作時好時壞，麥巴比更兩度食詐胡，最終喺主場以0比1輸波。禍不單行尼馬其後更受重傷，今場生死戰肯定唔使預佢，令攻力進一步削弱。PSG最大問題係防守不穩，各項賽事近6仗3勝3負，其中5仗有失波，中堅派斯奴甘佩比更因傷提早收咧，今仗焗住搶攻，勢必令防線更空虛。

近5次歐聯對賽4勝

另邊廂，拜仁首回合憑京士利高文一箭定江山搶得先機，佢繼2020年歐聯決賽後，再次攻陷PSG。雖然今仗有後衞班捷文柏華特坐波監，但主帥拿高斯文向來崇尚進攻，就算領先都唔會龜縮，何況祖普莫亭、湯馬士梅拿及穆斯亞拿等回勇，攻力有保證。查實拜仁今屆7仗歐聯贏晒之餘，仲狂轟19粒，單計主場3戰全勝兼保持不失，加上雙方近5次歐聯交手，拜仁獲4勝1負，擺明格食格，主勝好路。