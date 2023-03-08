香港隊　現身督師U23開操　安帥：要加強侵略性

備戰「U23亞洲盃」外圍賽的香港二十三歲以下代表隊，本月將赴新加坡出戰「魚尾獅盃」，球隊周三（8日）在教練司徒文俊帶領下開操，有份到場督師的港隊主帥莊恩安達臣提到，就激勵一班年輕球員要踢得更具侵略性，同時提到「大港腳」備戰情況，透露陳晉一將不會於3月國際賽期歸隊。

港隊U23今次有36人獲徵召入初選名單，首日操練有33位球員現身，主理今次操練的司徒文俊，表示其餘身處海外的球員，將於稍後與大軍會合，並透露將帶隊出戰本月下旬舉行的「魚尾獅盃」及9月的「U23亞洲盃」外圍賽。「司徒Sir」指會嘗試跟從「大港腳」採用較主動的踢法應戰，不會「輸少當贏」：「班後生仔係時候要學識主動啲咁踢，唔好畀對手任意猜傳，唔想出去比賽就縮晒喺後面防守，輸少當贏，希望佢哋可以吸引『大港腳』同其他球隊嘅注意。」

港隊U23前年赴日本出戰「U23亞洲盃」外圍賽期間，曾爆出紀律問題，部分球員要接受包括停賽及罰款等處分，「司徒Sir」就表示相關球員「坐完波監」過後，仍會獲得選用：「佢哋後生，錯過接受過懲罰，希望佢哋會變乖。」他續指代表隊有安排防止類似事件再發生，同時希望球員要自重：「作為職業球員，有啲言行舉止係需要遵守，唔好因為一啲行為，而影響到自己嘅足球事業，我哋出到去都會睇實佢哋。」

於首日操練現身的「大港腳」主教練莊恩安達臣，就於開操前向一班U23球員訓話，他表示希望見到梯隊成績有所改善，並強調年輕球員如果能有足夠實力，一樣可以為「大港腳」出戰「亞洲盃」決賽周，鼓勵他們要在場上表現得更拼搏：「呢班球員全部有機會踢到『亞洲盃』決賽周，但我見到年輕球員好少去到盡攔截對手，喺歐洲，好多人都放膽落腳，因為咁先攞到波，班後生仔要改變佢哋嘅態度，要踢得更有侵略性。」

對於「大港腳」備戰情況，安帥提到希望由傑志外借至西班牙球會皇家伊倫聯的陳晉一，繼續在當地接受磨練，透露此子將不會出戰本月的兩場港隊友賽。至於余在言及趙聡悟兩位有過「大港腳」經驗的球員，今次獲安排入選港隊U23，安帥解釋是希望讓他們獲得更多出場機會。此外，他透露正密切留意一位在歐洲效力的18歲球員：「佢申請緊特區護照，如果趕及唔切喺3月搞好，都希望6月可以成事。」

效力港會的周子謙（Tim）是隊中較為年輕的球員，他坦言對有份入選初選大軍感到少許緊張，但相信適應問題不大：「同其他大過我幾年嘅球員一齊踢，感覺有啲特別，不過我今季踢過港會一隊，都開始適應到呢樣嘢。」Tim又謂會盡力表現爭取獲選入決選：「我想證明畀其他人睇，雖然我係最細個嘅球員，但都有好大嘅決心。」

「魚尾獅盃」早前完成抽籤，港隊U23首戰將於本月24日，作客惹蘭勿剎體育場與新加坡交鋒，之後會視乎賽果，兩日後再跟馬來西亞或柬埔寨交手。