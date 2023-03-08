壯志未酬心不息　慕沙望為南區取佳績

力爭在成績上取得突破的冠忠南區，於冬季轉會窗引入慕沙，力爭加強鋒線衝擊力。年僅20歲已開始外流，慕沙職業生涯踏遍世界各地，這位球壇浪人分享到多年來在職業賽場打拚的體會；相隔逾兩年後重返港超賽場，他坦言今季選擇回歸故地，全因壯志未酬。

慕沙很早就踏上外流生涯，對一個20歲出頭的小伙子而言，要拋棄家人和朋友，踏出舒適圈隻身外闖，需要的除了膽量，還有就是決心：「記得細細個自己第一站外流係去奧地利，出外搵食當然唔容易，但我依然好開心。我有好多朋友喺走上職業球員之路前就放棄咗，當你好想達到一個目標，就需要作出犧牲。」慕沙說成為職業球員是他的兒時夢想，多年至今依然享受綠茵場上的一切。在場上全力以赴的覺悟，則是爸爸從小為他灌輸的觀念：「時至今日，爸爸都會盡量搵我嘅比賽嚟睇，仲會批評我邊度做得唔好。」

慕沙職業生涯所到之處，都會被視為外援前鋒，外界自然對他有更高期望，但他說更大的壓力是出於自身：「之前去過嘅每間球會，都會覺得你係外援就一定要識入波，我每日都會畀自己壓力，喺訓練場同賽場上做到足。」2018年首度來港，慕沙曾成為佳聯元朗頭號射手，惟2020年疫情來襲，令慕沙的港超生涯被逼暫告一段落，對此他心有不甘：「上次因為疫情而要離開，但我認為我嘅港超生涯仲未完。」

加操練射門終有回報

近年慕沙曾輾轉在利比亞及泰國落班，但他承認自己一直眷戀着香港的生活。與不少巴西人一樣，慕沙信奉耶穌基督，訪問當天，他就帶記者參觀平時常來整理思緒及祈禱的教堂。當問到他會否祈求上帝幫助取得入球時，他則說：「我相信喺啱嘅時機，入波就會嚟到，但比起入波，我更希望可以幫到隊友，講到尾，球隊贏波先係最重要。」慕沙雖然表面上看似一副隨遇而安的態度，但每次球隊訓練過後，總不難看見他在加操射門的身影。近期這位南區新兵的努力終於收到回報，在「賽馬會菁英盃」對深水埗一戰梅開二度，順利打破入球荒，而他深信入球陸續有來。

討厭輸波！巴西三劍俠重聚打天下

慕沙對南區陣中球員並不陌生，好似李嘉耀、翟廷峯及佐佐木周等，過往都曾與這位巴西前鋒當過隊友，不過要數與慕沙關係最熟絡的，肯定是基斯和杜馬思。

早在佳聯元朗時期，巴西三劍俠已經合作無間，今季機緣巧合下，3人再於南區並肩作戰，對此慕沙表示非常開心，並認為有兩位同聲同氣的老友在陣，令他更容易融入新環境，更指出3人其實有相似之處：「賽場上，我係非常討厭輸波嘅感覺。喺呢方面，我、基斯同杜馬思，3人場上位置、能力同踢法雖然都唔一樣，但骨子裏嘅性格其實好相似，我哋都有爭勝心，願意去拚搏。」

近年南區一直缺少捧盃運，但慕沙認為球隊有能力問鼎錦標：「一隊波具質素球員當然重要，但如果成隊波鬥心極強，咁球隊就會變得所向披靡，南區有呢種特點，所以我相信我哋可以有一番作為。」

【慕沙檔案】

出生日期：1993年6月23日（29歲）

身高：1米82

司職：前鋒

球衣號碼：17

曾效力球隊（只列部分）：

基斯奧馬（巴西）、金澤薩維根（日本）、櫪木SC（日本）、佳聯元朗、東方、香港飛馬、喀比府（泰國）

現效力球隊：冠忠南區