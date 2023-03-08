Rugby for Good！橄欖成長基金10週年新挑戰

香港欖球總會社區基金（HKRUCF）於2013年成立，至今已邁進了十週年。今日正式宣布以嶄新面貌「橄欖成長基金」（Rugby for Good）開啟全新旅程。革新形象不但更清晰地呈現了自成立以來的發展歷程，同時也展現了基金會未來更高的目標與抱負。為慶祝成立十週年，橄欖成長基金將於三月舉行一系列精彩的社區活動，讓更多市民了解基金會的工作，並透過欖球運動共同為社會進步和幸福盡一份力量。

香港欖球總會社區基金是獨立的慈善機構，一直與香港欖球總會緊密合作，透過運動發展計劃幫助社會解決各種問題。在合作夥伴和捐贈者的慷慨支持下，基金會在過去十年間逐步成為香港領先的非牟利機構之一。

香港欖球總會首席執行總監Robbie McRobbie表示：「作為基金會持續發展的一部分，見證到它以全新形象出發實在令人振奮。」對於基金會發展方向，他認為新形象更能向大眾傳遞基金會理念，「橄欖成長基金不僅重新肯定基金會的初衷和價值，同時也承諾基金會在未來幾年將堅守明確的使命和目標。」

橄欖成長基金的全新網站和社交平台今天正式面世。重新塑造的視覺形象能更清晰地呈現基金會自成立以來的發展歷程，並自信地傳達未來的目標。

橄欖成長基金首席社區總監周思豪表示：「香港欖球總會社區基金（HKRUCF）現在是橄欖成長基金（Rugby for Good）。新標誌描繪著兩個欖球在交疊下呈現的心形，象徵基金會的使命：透過運動促進成長和轉化生命。我們基金會的中文名稱正正能帶出共融的意思，同時亦巧妙地融入欖球的元素，並象徵著連繫我們社區成員之間深厚友誼的紐帶。」

基金會團隊更設計了一個全新且有前瞻性的口號：「推動社會正向力量（A Driving Force for Good ）」，體現出基金會以體育作為催化劑推動社區正面變革的承諾。

橄欖成長基金主席Ben Harris表示：「我們為今天的發布已經籌備了數月。團隊間緊密合作，共同重新塑造基金會的全新形象和品牌DNA，以有影響力和真誠的方式講述我們的故事，希望在未來幾年間幫助我們在社區中做更多好事。」

自成立以來這十年間，橄欖成長基金的規模已發展至與香港超過163間學校合作，開展了16個積極進行中的項目，造福了數以萬計的受惠者。它的訓練計劃以遊戲為基礎，並圍繞著兩個主要關注領域：生活質量和社會共融。基金會支持各種計劃，賦予年輕人、女性和更廣泛的群體更多的自信和能力，透過運動和教育的力量幫助他們展現潛力。

橄欖成長基金2023年活動行事曆

為慶祝十週年這個重要的里程碑，橄欖成長基金於2023年籌備了一系列振奮人心的活動，為兒童、青年和家長舉辦各式各樣的體驗。三月的活動包括：為有特殊學習需要的學生舉辦帶式欖球賽、欖球嘉年華和為有聽力障礙的兒童和青年提供欖球培訓，以及為少數族裔學生提供以運動為基礎的語言計劃及更多精彩活動。橄欖成長基金網站：www.rugbyforgoodhk.org