香港東方ABL 4強兩連勝　強勢入決賽

東南亞籃球邀請賽（ABL）季後賽4強G2，香港東方憑基拔和麥洛連合轟47分，以76：70反勝馬來西亞金群利金鹿，3場兩勝制下豪取兩連勝，晉級決賽。

香港東方4強首回合大勝馬來西亞金群利金鹿25分，3場兩勝制下先拔頭籌。陷入淘汰邊緣的金鹿今場積極搶攻，首節數度搶得進攻籃板得分，美籍外援Amir Williams博得「and 1」連得5分拉開比數，領先18：12。

金鹿第2節延續氣勢，Amir Williams強攻內線，馬來西亞國家隊成員郭添源連入兩記三分，第2球更在「0度位」博得「3＋1」，一口氣連得7分，一度拉開至30：17。東方積極反撲，兩個外援巴錫和托查摩利路斯投進三分球，加上基拔和麥洛連貢獻6分，一輪12：2攻勢追至31：32。兩隊上半場戰況緊湊，金鹿全隊搶得28個籃板，比東方多8個，成為兩隊分野。

下半場甫開戰金鹿的Tevin Glass就連續3次中距離得分，東方則主要由基拔和麥洛連得分收窄差距，第3節反超前至53：51。金鹿外援Isaiah WIlliams第4節連得6分，一度為金鹿超前一分。東方則憑基拔尾段得7分，協助球隊76：70反勝金鹿，取得兩連勝晉級決賽。

東方的基拔全場表現穩定，中距離頻頻「食胡」，貢獻26分，與金鹿的外援中鋒Amir Williams並列全場最高得分，中鋒麥洛連交出「雙雙」21分20籃板，另外巴錫和托查摩利路斯各得12和11分。