PSG出局慘中16強魔咒　美斯歐聯最後1戰？

周四(9日)凌晨歐聯16強次回合，有美斯同基利安麥巴比領軍嘅巴黎聖日耳門(PSG)，作客再吞拜仁慕尼黑雙蛋，兩回合合計輸0比3出局，亦係球隊近7屆歐聯入面，第5次喺16強階段出局，歐聯冠軍夢仍未能實現。有傳季尾約滿嘅美斯將會離隊，今場可能係呢位4屆冠軍最後1次喺歐聯賽場亮相。

首回合輸0比1嘅PSG，上半場表現頗具侵略性，基利安麥巴比同美斯喺早段都有埋門，可惜未能把握，38分鐘更出現黃金機會，阿舒拉夫逼甩拜仁門將恩尼森馬腳下球，但域天拿射空門力度同角度都唔夠，結果畀馬菲斯迪歷特喺白界前及時解圍，半場兩隊踢成0比0平手。

下半場PSG焗住推前，後防出現更多漏洞，61分鐘拜仁前場逼搶成功，祖普莫亭無人看管下輕鬆射入，大勢已去嘅PSG喺完場前1分鐘再失守，基拿比接應祖奧簡斯路斜傳射成2比0，兩回合合計拜仁贏3比0晉級8強。美斯加盟PSG兩季都喺歐聯16強出局，亦係球隊近7年第5次喺呢個階段畢業。

PSG教練加迪亞賽後表示：「結果令人好失望，可惜我哋都要接受呢個現實，雖然首回合出現好多困難，但我哋對次回合仍然抱有好大希望，如果上半場把握到機會先入波，情況就會好唔同。我唔知今次出局係咪球隊需要嘅學習過程，但真係好失望，依家要集中喺法甲爭冠。」

35歲嘅美斯賽後亦成為焦點，佢同PSG嘅合約到季尾就完結，續約談判亦遲遲未有進展，盛傳美斯可能會去美職或中東聯賽效力，如果傳聞屬實，今仗好大機會係美斯最後1次喺歐聯賽事亮相。法國傳媒指隨住PSG出局，美斯嘅去向決定可能會喺短期內出現。