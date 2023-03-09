伍家朗李卓耀闖德國羽賽次圈　兩女雙組合奏捷

周三（8日）德國羽毛球公開賽，香港男單好手伍家朗、李卓耀和兩對女雙組合齊奏凱歌，晉級16強。

港隊首日有混雙拍檔鄧俊文／謝影雪和李晉熙／吳芷柔敲響勝鼓，次日輪到世界排名15的伍家朗登場。面對3號種子、日本的奈良岡功大，他先輸一局21：23，再扳回一局21：14，決勝局領先11：5之際，對手因傷退賽，結果港將力戰56分鐘晉級16強，將鬥西班牙的Luis Enrique Penalver。

另一男單好手、世界排名22的李卓耀與丹麥球手Victor Svendsen碰頭，首局早段連取6分拉開，以21：14先拔頭籌。第二局形勢緊張，雙方一路梅花間竹得分，李卓耀尾段落後16：19下連取5分，以21：19奠勝，直落兩局打入16強，會遇上法國的Christo Popov。

女雙方面，吳芷柔／曾曉昕僅花26分鐘，以21：11、21：15輕取美國的Srivedya Gurazada／Ishika Jaiswal。至於楊雅婷／楊霈霖以21：15、21：12淘汰另一美國組合Annie Xu／Kerry Xu，齊闖16強。