希亞路：兵工廠作客辦「大」「士」

阿仙奴今季首要目標是衝擊英超冠軍，但在歐洲賽取得好成績，有助延續球隊強勁走勢，我認為他們有信心，可在歐霸16強首回合擊敗士砵亭。

兵工廠領隊阿迪達於今屆歐霸，並不一定會排出最強11人上陣，反而傾向倚重幾位骨幹球員，再加上幾位有希望打入一隊的年輕球員同時披甲。

我認為，今仗他將會作出差不多一樣的部署，葡萄牙年輕中場法比奧韋拉大有機會一展身手，另外，雷斯尼爾遜在上輪聯賽的末段建奇功，助球隊擊敗般尼茅夫後，今仗亦將有機會正選上陣。

另邊廂，今仗對我的同鄉球員比利連來說亦舉足輕重，事關他將會倒戈成名球會。比利連很大機會會在左路跟加比爾馬天尼利，作出非常有趣的交鋒，因為他也是一位出色的進攻型閘位球員，能夠為阿仙奴的後防帶來問題。

柏祖干卡維斯是另一位兵工廠需要小心提防的球員，事關他既可以自己取得入球，也能為隊友製造機會。此子個人技術十分好，控球、視野及傳球能力出眾，而他的遠射及死球處理能力，更加是士砵亭的另一重要武器。

由於雙方領隊皆崇尚進攻足球，所以我認為今仗娛樂性十足，應該會踢得頗為開放。兩軍都有一定機會，但我睇好兵工廠可作客獲勝而回。