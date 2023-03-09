希亞路：紅魔反彈　無可匹「迪」

曼聯是歐洲其中一支近況大勇的球隊，但周日在英超雙紅會，竟以0比7大敗予利物浦，令人感到驚訝，領隊坦哈格務必要求球隊交出反彈表現。其實，撇開這場敗仗，這位荷蘭籍教頭不但成功打造一支攻守平衡的球隊，還為球會注入令人難以置信的爭勝心。我肯定，他們經已做好準備作出強勢反彈。

紅魔於上一圈歐霸附加賽盡顯身價，成功擊敗巴塞隆拿，如今更成為賽事其中一支奪標熱門。事實上，他們已經取得了英聯盃冠軍，信心方面絕對有增無減。

毫無疑問大家都會留意拉舒福特，他的進攻速度及世界級的把握力，將會為貝迪斯帶來憂慮。我認為拉舒福特蛻變成功，領隊坦哈格功不可沒，因為他運籌帷幄，促使舒拉福特有能力於每一場比賽改寫戰局。

今仗主場出擊，預期般奴費南迪斯將會成為紅魔中場指揮官，經常參與球隊的攻勢，嘗試於中路作出直線傳送，或將皮球送到一對閘位及翼鋒球員的腳下。所以，貝迪斯的防守中場球員威廉卡維奴責任重大，他充滿力量，需要全力凍結這位創造力十足的葡萄牙同鄉。

曼聯最近進行的比賽較貝迪斯為多，所以，這有可能為客軍帶來希望。紅魔領隊坦哈格有機會作出輪休，部分主隊球員亦或會出現疲態，但客軍也需要好好把握機會，將它們轉化為入球。

我認為保查艾利斯亞斯是貝迪斯最大的威脅，而艾約斯佩雷斯自從由李斯特城外借到來後，表現亦愈來愈好，今仗將會施展渾身解數。另外，大家不要忘記，教練比歷連尼以往執教曼城時，作客奧脫福球場的往績是贏多輸少！然而，由於紅魔首回合主場出擊，預計他們將可取得勝利，重返勝軌。